Ghost of Tsushima Diretor’s Cut PS5: Journey to Iki Island

O vento aumenta novamente em Tsushima. Ele é Ventos de veneno, loucura e morte. Ele sopra de longe, com o cheiro do hálito fedorento dos Mughals. Kothun Khan não é o único inimigo dos japoneses: outra ameaça parece inclinada a poluir as costas claras com os cadáveres de inocentes e, claro, cabe a Jin, Samurai e Fantasma salvar seu povo mais uma vez. Para fazer isso, você deve ir para Iki, uma pequena ilha não muito longe de Tsushima, o teatro onde acontecerão os eventos da primeira expansão Sucker Punch: Bonus Content estreando simultaneamente com a Edição do Diretor Cut of Ghost of Tsushima, a versão renovada disponível para PlayStation 5 e PS4. Chegamos na parte de trás do nosso cavalo de confiança (Kaze – “Vento“- Esse é o nome dele!), E novamente desatarraxamos o invólucro da katana para pintar a lâmina com sangue mongol.

O conto de uma alma torturada: a história

A Ilha Iki não é um lugar adequado para um membro da família Sakai. É um território hostil, a memória dos atos malignos do pai de Jane anos antes ainda permanece. É por isso que o protagonista deve esconder sua identidade assim que põe os pés naquelas terras atormentadas, para que possa descobrir quais são as maquinações de Eagle, um guerreiro muito perigoso Shaman Que parece capaz de roubar a mente de outras pessoas, graças a uma invenção misteriosa. Com a ajuda de novos aliados, Jin usará toda a sua força interior para derrotar as hordas mongóis de um inimigo elusivo em um esforço para salvar o povo de Iki e Tsushima.

Mas quais serão as consequências desta batalha? Envenenado por uma poção de águia, o samurai é constantemente açoitado com visões, alucinações e memórias terríveis do passado que trazem de volta uma culpa dolorosa. Em sua duração muito limitada (entre 3 e 5 horas apenas para o enredo principal, contando algumas digressões para algumas das missões secundárias), a expansão coloca um enredo que é, em nossa opinião, mais impactante, coeso e interessante do que a história do jogo base.

O melhor insight de Sucker Punch é descrever a psique de Jin.: Não a águia é o verdadeiro vilão, mas a consciência atormentadora do protagonista, que se manifesta em flashes, tanto em sequências explicitamente desejadas na trama, quanto em partes da narrativa emergente, conectadas a ações aleatórias que o jogador realiza durante a exploração.

Alucinante, às vezes perturbador e sem dúvida bem escrito, o enredo de A Ilha de Iki concentra-se fortemente na dimensão emocional do samurai da Casa Sakai., o empurra para chegar a um acordo com seu passado e restaura um vislumbre bem enquadrado em um aspecto do personagem de Jane que não é suficientemente explorado na aventura principal. As distinções morais nas noções de certo e errado diminuem, levando-nos para o final com um belo sabor de cura. Mesmo diante de qualidades francamente indiscutíveis, nas quais não faltam Algumas reviravoltas bem preparadasAs incertezas usuais já testadas durante a caça a Khan ainda permanecem: cenas de intervalo imbuídas com o épico certo em menos números, e a maioria dos diálogos são novamente imortalizados por fotos à distância. Mesmo a própria conclusão da história, quando as fileiras das relações com os atores coadjuvantes e aliados de Iki estão fechadas, é completamente inadequada, se comparada ao duelo final. Superando os legados narrativos centrais do jogo, ainda podemos sentir a satisfação da reviravolta tecida nesta expansão e descobrir uma profunda maturidade do personagem de Jin Sakai, um samurai que se tornou um fantasma.

New Warrior’s Tale: mesma jogabilidade, com alguns novos recursos

Uma vez que este é um conteúdo extra para se adequar à consistência no groove do título inicial, a estrutura lúdica de L’Isola di Iki não se desvia daquela que dissemos em Crítica do Ghost of Tsushima. A formação do mapa segue, em mais que dimensões distintas, a mesma alternância de vastas planícies, afloramentos a serem escalados com barreiras claras e acampamentos a serem liberados.

As atividades na ilha oferecem, além das clássicas missões paralelas a que estamos acostumados no jogo original Desafios de tiro com arco (longe de ser fácil), e Arena para desafiar alguns guerreiros. Neste último caso, os confrontos assumem a forma de duelos clássicos, com a única diferença devendo-se ao sistema de pontuação: em essência, quem atinge o alvo cinco vezes restaura a vitória.

Uma diversão divertida, mas fugaz e certamente não excitante. Em qualquer caso, a expansão também apresenta novidades divertidas, incluindo habilidades, gadgets e armaduras para vestir, que preferimos não desacelerar para descrever para deixar você a diversão da descoberta: no entanto, saiba que essas adições não são particularmente intrusivas (e isso mesmo) no equilíbrio do jogo.

O preço da honraPara chegar à ilha de Iki, é necessário ter acesso a pelo menos o capítulo 2 da campanha: está contido por defeito na edição Corte do Diretor, Vendido no PS5 por € 80,99 e € 70,99 no PS4. No entanto, comprar o upgrade, que oferece várias opções, não é exatamente barato. Resumimos muito esquematicamente: comprar o Director’s Cut no PS4, atualizar para o PS5 custa 9,99 euros; Da versão básica no PlayStation 4 para o Director’s Cut, também no PS4, custa € 19,99. Finalmente, se você deseja converter a Standard Edition no PlayStation 4 em Director’s Cut no PlayStation 5, você terá que desembolsar € 29,99.

Além das mudanças puramente estéticas, como a possibilidade de esconder ou não a aljava atrás do protagonista, existem outras duas inovações substanciais que consideramos que valem a pena considerar. A primeira consiste na inserção, entre as fileiras hostis, de xamã, inimigos que – com seu canto – aumentam a agressividade dos guerreiros mongóis: por isso, durante as batalhas, é aconselhável encontrar e romper esses xamãs o mais rápido possível, a fim de eliminar sua influência e depois focar na mitigação . Forças de L’Aquila. A segunda adição notável (disponível como uma atualização gratuita) é a relacionada A capacidade de ativar o bloqueio no menu de opções. Ouvindo os comentários da comunidade que reclamava do gerenciamento imperfeito da câmera, a Sucker Punch implementou a capacidade de puxar o quadro para um alvo específico, pressionando a seta direcional para cima. O resultado é volátil, mas faz seu trabalho: Em lutas 1v1 ou – no máximo – 3v1, o uso de uma trava melhora a eficácia da competição, aproximando-a muito de duelos com chefes.

Nesses casos, a cena desliza para trás do protagonista, alargando-se ligeiramente quando necessário e rastreando a ação de maneira mais eficiente durante as esquivas e saltos cambalhotas. Muito menos saudável é usá-lo em combate corpo a corpo com as hordas de Mughal que nos rodeia em batalhas ferozes ou em acampamentos, onde os problemas de câmera continuam a ser sentidos. Para nós, a introdução da fechadura – embora imperfeita (o trabalho básico teve que ser feito na gestão da moldura, bem como no alvo dos inimigos) – ainda é bastante razoável, mas deveria ser usado alternadamente, ativado se necessário, apenas quando nos encontrarmos na frente de um número Menos inimigos, a fim de melhorar a legibilidade da ação. Ao ativá-los e desativá-los durante um confronto, as batalhas de Ghost of Tsushima ganham, em suma, um controle mais rígido. Tudo isso é maximizado pelos recursos Dualsense, permitindo-nos sentir de forma ideal o galope, a tensão da corda de agarrar, o tilintar das lâminas da esgrima e a vibração do golpe que antecede a passagem do vento.

Conto da Ilha Iki: Admirando outro cenário

a Recursos exclusivos de Ghost of Tsushima para PlayStation 5 comunicar com Suporte de sincronização labial para dublagem japonesa (Abordando a imersão com certeza), com o som 3D que nos cerca como as folhas fazem nas florestas de Tsushima, e com loadouts – em tempo real ou após o término do jogo – durando mais ou menos tanto quanto um piscar de olhos .

Como a ilha principal, Iki é um triunfo da poesia natural: panoramas deslumbrantes, vastos prados floridos e aldeias frondosas são aprimorados em 4K e sessenta quadros por segundo (há dois modos gráficos associados à resolução aumentada, ou FPS). A quebra gráfica da versão PS4 na compatibilidade com versões anteriores no PS5, no que diz respeito à definição de texturas e clareza visual, é perceptível, mas não particularmente marcada, da mesma forma A direção artística de Iki segue em clara continuidade com a de Tsushima, enquanto oferece algumas vistas únicas de beleza absoluta.