WhatsApp, um truque para não perder nenhuma mensagem: os usuários se surpreendem

Verifique o truque do WhatsApp para não perder nenhuma mensagem. Vamos ver como aplicar o truque que deixa todos os usuários sem palavras.

Há anos O WhatsApp Tornou-se necessário comunicar, mas muitas vezes corremos o risco de deixar algumas mensagens para trás, um problema que pode ser resolvido com um truque simples. Na verdade, a partir de hoje, é possível recuperar todas as mensagens que excluímos do aplicativo de mensagens. Na verdade, para fazer isso, você precisará de um aplicativo de terceiros, disponível em lojas digitais.

Na verdade, para ver as mensagens excluídas, você precisará baixá-las WhatsRemoved +O aplicativo está disponível gratuitamente em ambos Loja de aplicativos e Loja de jogos. Esta aplicação, de facto, permite monitorizar todas as notificações em tempo real, gravando assim todas as mensagens através de capturas de ecrã. Portanto, mesmo que excluamos uma mensagem, a encontraremos dentro do aplicativo. Obviamente, sendo um aplicativo de terceiros, você deve ter muito cuidado, especialmente ao aceitar os termos e Termos de serviço.

WhatsApp, não apenas um hoax por mensagem: o novo sinalizador conecta emojis

A Refugee Nation Flag está disponível como um emoji na versão mais recente do WhatsApp para Android beta. Se enviado para outras plataformas, será exibido como cada emoji na sequência ZWJ: 🏳️‍🟧‍⬛️‍🟧 Através Incorporar um Tweet https://t.co/7QQzqwm8bV pic.twitter.com/6eDZhket4A – Emojipedia (Emojipedia) 26 de maio de 2021

Na semana passada vimos muitas novidades O WhatsApp. O último relacionado a emoji Presente no aplicativo. Para obter o novo sinalizador, você precisará baixar a versão 2.21.11.10 A partir de WhatsApp beta. Ao fazer o download, na verdade, você terá um arquivo Símbolo da bandeira de refugiado. A atualização é atualmente exclusiva para todos os usuários que usam o sistema operacional Android.

A bandeira em questão tem um fundo laranja e uma faixa preta horizontal que o distingue. Conforme declarado em seu site oficial WABetaInfo, os emojis podem ser encontrados no setor dedicado às bandeiras, que está cada vez mais rico. O contêiner com todos os sinalizadores também é compatível com Consórcio Unicode, permitindo que você os selecione em bate-papos. Estas são apenas as últimas notícias do aplicativo que continua atualizando a cada semana.