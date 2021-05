A Ilíada, novos termos contratuais: quais são as mudanças no Joomla oferece “Forever” – MondoMobileWeb.it

alguns dias atrás A Ilíada Eu decidi implementar, apenas por Algumas ofertas específicas, subordinar Novos Termos Gerais do Contrato, onde há um em comparação com o que era antes Uma pequena mas importante diferença diz respeito à possibilidade de reconfigurar a tela.

Como já foi dito, de manhã 25 de maio de 2021 A quarta operadora móvel italiana decidiu قرر Renove seu portfólio de ofertas, especialmente por meio do lançamento do novo 80 GB Por 7,99 € por mêsE a Flash 120 A € 9,99 por mês (assinatura online, nas lojas e nas esquinas até às 18h do dia 30 de junho de 2021) e 120 GB A € 9,99 por mês (o último é válido apenas no Iliad Point e Iliad Express).

Em conjunto com o lançamento dos novos shows, a Ilíada foi incluída nos últimos dias em seu site oficial, em Oitavo setor Transparência tarifária, subordinar Novos termos gerais do contrato.

Os termos e condições gerais aplicáveis ​​até agora são os termos e condições aplicáveis Desde o lançamento da Ilíada na Itália, que aconteceu há exatamente 3 anos, ou seja, De 29 de maio de 2018.

No entanto, com a inclusão dos novos termos gerais do contrato, a Ilíada define esses termos Válido apenas para algumas ofertas, enquanto o As ofertas anteriores continuarão a se aplicar a todas as ofertas restantes.

Para quem aplicar os termos do contrato geral em 29 de maio de 2018

Em detalhes, conforme informado no site da operadora anterior Os termos contratuais em vigor a partir de 29 de maio de 2018 aplicam-se a todos os que assinam as ofertas atuais A Ilíada Voz Por 4,99 € por mês e 40 GB a 6,99 euros por mês, mas também Todas as ofertas anteriores não estão mais disponíveis no mercado.

Neste sentido, a oferta Iliad a € 5,99 por mês, a oferta Iliad Flash a € 9,99 por mês, o Flash 100 a € 9,99 por mês, o Flash 70 a € 9,99 por mês, o Giga 70 a € 9,99 por mês e o Flash 100 5G a € 9,99 por mês e Giga 100 por 9,99 euros por mês e Giga 50 por 7,99 euros por mês.

Para quem os termos do novo contrato geral se aplicam em 25 de maio de 2021

Em vez disso, o As novas Condições Gerais do Contrato entram em vigor a partir de 25 de maio de 2021, mas no momento Aplica-se apenas a programas lançados a partir dessa data, Isso é Flash 120 GB 80 GB 120.

De acordo com o que se lê no site da operadora, os novos termos são de fato “Aplica-se às seguintes ofertas: oferta iliad Flash 120 a € 9,99, oferta iliad Giga 120 € 9,99, oferta iliad Giga 80 € 7,99”.

Então, por enquanto, para aqueles que assinam as novas ofertas Flash 120 GB 80 GB 120 O novo será aplicado Os termos contratuais entram em vigor a partir de 25 de maio de 2021, enquanto aqueles que participam de Voice e Giga oferece 40 O As Condições Gerais do Contrato anteriores entraram em vigor a partir de 29 de maio de 2018.

sem mudanças Em vez de tudo Agentes da Ilíada já quem se registrou Todas as ofertas anteriores não estão mais disponíveis no mercadoOs termos contratuais já em vigor a partir de 2018 continuarão a ser aplicáveis.

A única novidade do artigo é sobre a reconfiguração

Compare documentos A partir dos antigos e novos termos gerais do contrato da Ilíada, pode-se ver que eles existem uma novidade, que está particularmente relacionado a Artigo 9 relativo a alterações contratuais.

É precisamente o material que Define as maneiras pelas quais a Ilíada pode aplicar mudanças em suas ofertas tarifárias. No entanto, o operador sempre Ele prometeu que não tinha intenção de aplicar qualquer reescalonamento aos clientes inserindo Rascunho “para sempre” nos shows dela.

Tudo isso foi consagrado desde o seu lançamento no Artigo 9 do Condições Gerais do Contrato em vigor a partir de 29 de maio de 2018, onde as seguintes especificações são inseridas:

A Ilíada se reserva o direito de fazer alterações no contrato, incluindo as condições econômicas (Com a exceção expressa daquelas expressamente aplicáveis ​​a ofertas “para sempre”) pelos seguintes motivos justificáveis ​​e proporcionais: […]

Portanto, a operadora sempre especificou que tudo desde sua chegada à Itália Ofertas anunciadas com texto “para sempre” (ou seja, tudo o que foi comercializado até agora) será Excluído de quaisquer alterações contratuais.

Que mudanças nas ofertas? “para sempre” Nos novos termos contratuais da Ilíada

A seção do Forever Shows é um tópico Notícias dos últimos termos do Contrato Geral da Ilíada em vigor a partir de 25 de maio de 2021 para algumas ofertas.

Na verdade, neste caso, foi a primeira parte do Artigo 9 modificado desta forma:

A Ilíada se reserva o direito de fazer alterações no contrato, incluindo as condições econômicas (Com a exclusão explícita do preço mensal das ofertas expressamente aplicadas “para sempre”) pelos seguintes motivos justificáveis ​​e proporcionais: […]

Em comparação com as condições anteriores em que a Ilíada excluir de quaisquer mudanças contratuais todo o show Que “para sempre”E a Nos novos termos a partir de 25 de maio de 2021, a Ilíada parece excluir de uma possível remodelação apenas o preço mensal das ofertas “para sempre”.

Tradução O que decorre desta diferença ligeira, mas significativa, pode, portanto, ser assumido que Os programas da Ilíada anunciados com “para sempre” Ao qual se aplicam os termos do novo contrato geral, no momento Giga 80, Flash 120 e Giga 120 (ou seja, todos participando atualmente), Eles manterão seu custo mensal inalterado, enquanto todo o resto pode ser alterado (como pacotes ou outros termos de serviço adicionais).

No entanto, deve ser enfatizado Até agora, exatamente três anos após seu lançamento, a Ilíada cumpriu sua promessa de não reformular os preços nem o conteúdo de suas ofertas., que sempre teve a redação “para sempre”.

Será o mesmo para clientes cujos novos termos gerais do contrato são ligeiramente diferentes dos anteriores?

