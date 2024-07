Toyota está entrando silenciosamente no negócio de frete

Toyota entra no ramo de frete. Ele faz isso sem muito alarde, talvez para não negar completamente sua tendência antieletricidade. Está a fazê-lo começando pelos Estados Unidos, onde a sua quota de automóveis movidos a bateria é inferior a 2%. No entanto, juntou-se a outras sete montadoras no investimento em Rede de carregamento público IONNA.

Com outros sete fabricantes de automóveis na nova rede IONNA de alta potência

Assim, os clientes Toyota e Lexus terão acesso a Uma rede pública de carregadores rápidos DC Que iniciará operações até o final do ano. IONNA planeja Instalando 30.000 pontos de carregamento Na América do Norte até 2030 usando conectores NACS e CCS. Eles incluem BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis, e são liderados por… Seth Cutler.

Cada local será equipado – como lemos no comunicado de imprensa conjunto emitido em fevereiro – com múltiplas colunas de alta energia. submeterá Vários serviços, como catering, varejo e banheiros. Os clientes poderão utilizar estações de trabalho equipadas ergonomicamente (quando possível). As persianas são facilmente recarregadasPara sem precedentes.

é esperado Integração perfeita Com eu Sistemas de bordo Veículos das montadoras participantes. através de Aplicativos relacionados Será possível fazer reservas, planejamento inteligente de rotas, navegação, aplicativos de pagamento e gestão transparente de energia.

«Temos o prazer de anunciar nosso apoio ao IONNA – Ele anunciou Ted OgawaPresidente e CEO, Toyota Motor Corporation América do Norte – Acreditamos que isso impulsionará a adoção de veículos elétricos a bateria e aumentará a confiança dos clientes na tecnologia».

A Toyota oferece atualmente dois modelos de veículos elétricos a bateria nos Estados Unidos e Canadá: Toyota BZ4X E a Lexus RZ. Mas até 2030, pretende expandir a sua gama elétrica para 30 modelos de automóveis movidos a bateria em todo o mundo.

