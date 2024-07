Três jogos foram confirmados para o Xbox Game Pass em agosto até agora, e provavelmente dois outros grandes jogos também

Enquanto esperamos pelas comunicações oficiais da Microsoft, podemos entretanto atualizar o status em Jogos agendados para agosto No catálogo Passe de Jogo Xboxcom três títulos oficialmente confirmados no momento, mas também há outros dois títulos que começam a ser muito prováveis, com base nos rumores, e também parecem bastante grandes.

São, portanto, alguns passos à frente em relação aos títulos que já eram conhecidos há algumas semanas, mas ainda não temos o panorama completo, longe disso. Aliás, há que ter em conta que os jogos já confirmados são distribuídos entre a primeira e a segunda quinzena do mês, pelo que são apenas uma pequena parte daqueles que serão anunciados oficialmente a partir daí.

Nesse caso, estes são os jogos que já foram oficialmente confirmados para lançamento no Xbox Game Pass em agosto de 2024:

Criaturas de Ava (console, PC, nuvem) – 7 de agosto

Madden NFL 25 (experiência de 10 horas no Game Pass Ultimate) – 13 de agosto

Core Keeper (console, PC, nuvem) – 27 de agosto

Sabonetes – A Tale of the Stolen Potatoes (Console, PC, Cloud) – agosto

Bom, entre eles também está um teste de 10 horas que não é um jogo novo que será lançado em breve, mas pode ser considerado um dos lançamentos importantes do mês para os assinantes do Ultimate.