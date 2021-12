Todo mundo quer um capacete com orelhas de gato – Nerd4.life

Entre os recursos cosméticos pagos aura infinita Há alguém enlouquecendo na sociedade, aparentemente: é personalização do estilo gato Para o escudo espartano, apropriadamente chamado de “Capacete Meowlnir”, que também se tornou uma tendência no Twitter.

O capacete está localizado dentro pacote de amantes de gatos, que por € 10 permite que você personalize sua armadura espartana com vários itens, incluindo encantamento, cor do escudo e muitos outros recursos, mas o recurso mais exclusivo é definitivamente o capacete com orelhas de gato.

Com todos os recursos completos, o poderoso lutador do UNSC fica um pouco bobo, mas isso parece atrair uma grande parte da comunidade. Muitos comentam sobre o quão popular este capacete é agora, especialmente entre os jogadores, com grandes chances de encontrá-lo em partidas online recentemente.

Esta não é a primeira vez que vimos alguma personalização um pouco maior no Halo, mesmo que a 343 Industries decida manter um certo comportamento a esse respeito no Halo Infinite, como também evidenciado pela decisão de cancelar o balé como emotes desbloqueáveis. No entanto, isso não impediu a chegada do capacete Meowlnir, que está subindo rapidamente nas tabelas de preferência.

No entanto, o sucesso do pacote em questão pode levar a 343 Industries a intensificar essa abordagem de venda de conteúdo para customização, que visa pacotes caros, ao invés de itens individuais, algo que os usuários históricos estão ligeiramente preocupados.

Em qualquer caso, a paixão pelo capacete com orelhas de gato parece exceder essas preocupações, com base nas descobertas. Enquanto isso, o evento Winter Contingency de Halo Infinite começou com recompensas gratuitas para todos.