O Elden Ring não exige que você use um titular Torrente, a escolha é do jogador – Nerd4.life

Chefe da FromSoftware, bem como gerente anel eldenHidetaka Miyazaki garantiu aos jogadores que eles não seriam forçados a ir cavalo para explorar o mapa e você não terá que usar compulsivamente o suporte nas batalhas do Anel Elden. Lutar a cavalo ou viajar a cavalo são apenas opções que podem ser eficazes, mas não há compulsão.

Miyazaki explicou isso durante Entrevista com a revista EDGE (# 367) quando questionado sobre os encontros com o inimigo vistos no teste de rede Elden Ring. O diretor respondeu: “Em nenhum momento queremos forçar o jogador a usar um cavalo ou lutar a cavalo. Em vez disso, queremos criar situações que possam exigir o cruzamento de um cavalo ou sugerir que lutar a cavalo é uma estratégia viável, e é isso ? Cabe ao jogador decidir como. Se ele fosse seguir essas estratégias, ele nunca deveria sentir que algo estava sendo imposto a ele. ”



Elden Ring não faltará inimigos carregados

Então ele continuou e disse: De onde o design A partir do mapa e dos próprios encontros, devido ao tamanho e estrutura do mundo, o jogo deve incentivar a navegação com Torrent. E até cavalos de luta, esperançosamente, joga a favor de uma variedade de escolhas dos jogadores e como eles abordam diferentes situações, com esse nível de liberdade. Então, nesse sentido, sim, projetamos o mundo com isso em mente. “Ao mesmo tempo, porém, você não é forçado a usá-lo em grande escala.

Também descobrimos na mesma entrevista que Elden Ring será o “melhor jogo de todos os tempos” da FromSoftware, de acordo com Hidetaka Miyazaki.