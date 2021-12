Novo console híbrido para Xbox e PC já está à venda

Falamos sobre isso quando o projeto ainda era algo assim: um projeto. Mas agora a produção do console híbrido Xbox Pc começou.

Da Austrália, veio o anúncio de que o addon chamado XScreen finalmente está disponível para pedido antecipado No mundo todo. Itália incluída. E agora o seu Xbox Series S merece a vingança de seu irmão mais velho, mas em nenhum outro lugar do Series X, transformando-se em um PC para jogos que você pode levar para onde quiser.

Para levá-lo para onde quiser, desde que tenha tomada, claro. Porque o XScreen permite que você jogue com o console sem ter que se conectar a uma TV e sem ter que discutir com outros membros da família por isso, mas você ainda precisa de uma porta para ligar o monitor e o console.

XScreen, o híbrido de Xbox e PC sem um aplicativo

A Microsoft quer e nós sabemos que você tem jogos do Xbox em qualquer coisa que tenha uma tela, e esse é o trabalho dos aplicativos projetados para smartphones e tablets (e mortalmente para as smart TVs de melhor desempenho) que permitem que você jogue enquanto leva o console com você. Ele Ela.

Mas nem todo mundo possui um tablet capaz de jogar bem na nuvem e esse público é o público-alvo dos australianos. UpSpecGaming, A empresa que se dedica à invenção e produção de acessórios exclusivos para games. Há alguns meses, interceptamos a notícia de que estavam considerando um monitor que se integraria ao Xbox Series S para permitir que você jogasse sem usar a TV.

E agora chega notícia do site que a produção começou e que pode ser feita pedido antecipado. O preço em dólares é de 249,99, com o câmbio atual rondamos os 220 euros. Não é barato, mas custa menos do que uma TV ou monitor e permite que você jogue mesmo sem uma conexão com a Internet, ao contrário de um aplicativo.

A recepção foi positiva no Twitter, e o que precisamos nos perguntar agora é se isso é possível Microsoft Ele vai achar esse acessório um tanto intrusivo quanto a Sony quando alguém se aproxima a um metro de seus consoles e tenta mudar ou adicionar algo. Não deve haver problemas em nossa opinião. A tela é um add-on que não se beneficia de nenhuma patente da Microsoft, mesmo que por uma questão de design, pareça ser um acessório oficial para que possa ter o mesmo tom de branco do console.