Android 13 QPR3 Beta 1 está sendo lançado para unidades Pixel compatíveis

Conforme prometido nos últimos dias, o Google lançou uma versão Primeira versão beta do Android 13 QPR3 Em smartphones Google Pixel compatíveis, como Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. O último QPR (Liberação trimestral da plataforma) deve ser o Android 13, e pode haver apenas um beta, porque o Google disse que essa rodada de testes vai durar apenas até o primeiro Android 14 Beta, que é esperado para o próximo mês. De referir que quem se inscreveu na iniciativa passará automaticamente para o novo ciclo de testes.

De acordo com a prática, o Google não forneceu uma mudança completa, mas as fontes usuais, como Mishaal Rahman e 9to5google– vasculhando cada página e arquivo para descobrir Todas as notícias – e, de qualquer forma, são precisas e um tanto marginais. Curiosamente, muitas das mudanças vistas nas primeiras versões do Android 14 também aparecem aqui. Aqui está uma lista rápida: