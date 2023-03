Revele as roupas alternativas para Leon e Ashley na Deluxe Edition – Multiplayer.it

eu vazei online Trajes alternativos para Leon e Ashley espera-se que chegue com Edição de luxo para Resident Evil 4Aparece no tweet abaixo de Resident Evil Central do que parece ser uma página de anúncio oficial.

Então vamos ver as fantasias “casual” e “romântico” Quanto a Leon e Ashley, que são considerados um tanto extravagantes. Assim, quem adquirir a versão deluxe, entre outras coisas, terá a oportunidade de vestir os dois heróis também nestas formas alternativas ao padrão.

A roupa “casual” tem o estilo um tanto “punk” de Ashley, comparado ao de costume, enquanto Leon mostra uma jaqueta mais tradicional, mas a roupa “romântica” é realmente algo inesperado. Estes são os trajes que parecem projetados para melhor participar de uma recepção que Salazar está oferecendo, para que possam estar no tema de algumas partes do jogo.

Lembre-se, Resident Evil 4 Remake chegará ao mercado 24 de março de 2023 No PC, PS5, PS4 e Xbox Series X | S, enquanto isso, foi disponibilizada uma versão demo chamada Chainsaw Demo, que permite que você experimente a primeira parte do jogo com a famosa cena de batalha na vila. Parece também que o jogo já está disponível em algumas lojas, com uma grande pausa no primeiro dia.