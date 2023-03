Todos os jogos revelados com data de lançamento para PS4 e PS5 – Multiplayer.it

Sony revelou quais são os jogos PS Plus Extra e PlayStation Plus Premium março de 2023, foi anunciado anteriormente em parte. Estará disponível a partir de 21 de março de 2023 para assinantes de ambos os níveis.

Vamos começar vendo um jogo Clássicos do PlayStation do PS Plus Premium março de 2023:

Ridge Racer Tipo 4 | PS1

Abelha Academia 2 | PSP

Filtro Sifão: Dark Mirror | PSP

aqui em vez Jogos PlayStation Plus Extra de março de 2023:

Coleção Uncharted Legacy of Thieves

chia

Extrato do arco-íris seis de Tom Clancy

GhostWire Tóquio

A vida é estranha: cores verdadeiras

Fênix Imortal subindo

a vida é estranha 2

Dragon Ball Z: Kakaroto

Street Fighter V Champion Edition

jogo de ganso sem título

Final Fantasy Type-0 HD

raiva 2

Niu: O mundo acaba com você

Refúgio

nos lembramos disso chia Ele estará disponível no PS Plus Extra a partir de D1. Também há outros jogos interessantes na lista, como Ghostwire Tokyo, que receberá uma nova atualização gratuita em abril: pode ser a oportunidade certa para experimentá-lo, então.

Se você está procurando por jogos de ação, Niu: O mundo acaba com você é uma aventura de alta qualidade, você pode ler sua crítica aqui. Se você prefere tiroteios com um pouco de história, Uncharted Legacy of Thieves Collection é uma boa opção: lembre-se que inclui Uncharted 4 e The Lost Legacy em versão remasterizada. Se você prefere filmar em modo cooperativo, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction é a escolha certa.

Finalmente, lembramos os jogos PS Plus Essential deste mês.