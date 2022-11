New Vegas e outros jogos gratuitos disponíveis para novembro de 2022 – Nerd4.life

estou disponível jogos grátis A partir de Novembro de 2022 Para assinantes de Jogos Amazon Prime, incluindo Fallout: New Vegas Ultimate Edition, considerado por muitos como um dos melhores jogos da série Fallout, bem como um dos jogos de RPG para PC mais importantes de todos os tempos. Vamos ler a lista completa:

Conforme leio, além do título de Obsidian Entertainment, há pelo menos mais um clássico Definitivamente vale a pena jogar: Indiana Jones e a Última Cruzada. Esta é uma aventura de apontar e clicar da Lucasarts da Climax, dirigida por Ron Gilbert. Apesar dos anos, ainda é muito interessante hoje, graças a uma história emocionante e grandes quebra-cabeças. Ele atrairá especialmente os fãs do filme do qual foi baseado.

O último dia de junho também é muito interessante, aventura introspectiva Desenvolvido na Itália, o que pode ser uma grande surpresa. Também interessante é a presença do WRC 9, um jogo de corrida oficialmente licenciado com o Campeonato Mundial de Rally da FIA que certamente atrairá os fãs da disciplina.

por livrar O Amazon Prime Gaming requer uma assinatura do Amazon Prime, que custa € 49,99 por ano. Você pode encontrar todos os detalhes em este é o endereço. Para baixar o cliente Amazon Games, você precisa ir por aqui.