‘Pode ter um impacto na Terra’

asteróides – Por um longo tempo, brilhe Sol Esconda três rochas espaciais que podem causar problemas para o planeta. dos três asteróides Os astrônomos descobriram recentemente que dois deles são tão massivos que foram descritos como “assassinos de planetas”. – E um que tem a capacidade de atravessar uma órbita TerraDe acordo com um novo estudo. O brilho do sol muitas vezes obscurece a região entre as órbitas da Terra e Vênus, tornando muito difícil para os astrônomos observar o que pode estar à espreita.

Conforme relatado pela CBS, os astrônomos recentemente conseguiram superar o desafio fazendo medições durante a noite. De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra da NASA, um trio de asteróides próximos da Terra estava escondido atrás do brilho.

Os três asteróides são nomeados 2021 LJ4, 2021 PH27 e 2022 AP7. O primeiro dos três é pequeno e está em uma órbita segura e “Inteiramente dentro da órbita da Terra“. Cerca de 25 asteróides com este tipo de órbita foram descobertos até agoraastrônomos disseram em um comunicado de imprensa, por causa do sol.

Asteroide mais próximo do Sol: 2021 PH27

O PH27 2021 também faz parte dessa categoria, com uma diferença: é bem maior. 2021 PH27 tem um diâmetro entre 0,9 e 1,7 km (0,5 a 1 mi) e Vocêasteróide Mais próximo do sol conhecidoDe acordo com um comunicado de imprensa do Noir Lab, o que torna sua superfície tão quente que pode derreter chumbo. Em seu estudo, os pesquisadores dizem que é provável que haja muitos asteróides desse tamanho e tipo na região.

“Nossa pesquisa vasculha a região dentro das órbitas da Terra e Vênus em busca de asteróides“disse o astrônomo Scott Sheppard, principal autor do novo estudo. “Até agora encontramos dois grandes asteróides perto da Terra com um diâmetro de cerca de um quilômetro, um tamanho que chamamos de assassinos de planetas.“. O terceiro e último asteroide recém-descoberto é o 2022 AP7 e, ao contrário dos outros membros do trio, tem potencial para desferir um golpe mais forte no planeta. Este asteróide é maior que 2021 PH27, com um diâmetro de pouco menos de uma milha. É um asteróide Apollo, o que significa que tem um caminho orbital que pode um dia forçá-lo a entrar em contato com a Terra. É também o maior objeto potencialmente perigoso do planeta descoberto em cerca de oito anos, disseram os pesquisadores.

“Com o tempo, este asteróide ficará cada vez mais brilhante no céu, à medida que começa a cruzar a órbita da Terra perto de onde a Terra realmente está.“Sheppard disse ao New York Times. “É o que chamamos de planeta assassino. Se isso colidir com a Terra, causará estragos em todo o planeta“. Mas a cientista planetária Tracy Baker disse também “Muito pouca possibilidade“.

Agora, a busca por outros asteroides continua usando a Dark Energy Camera (DECam), que usa tecnologia de alta sensibilidade e alto desempenho para capturar grandes porções do céu espacial. “Grandes extensões de céu são necessárias porque Asteroides internos são raros e imagens profundas são necessárias Porque os asteróides são fracos e você tem que lutar contra o céu crepuscular brilhante perto do sol e contra o efeito de distorção da atmosfera da Terra.“Sheppard disse em um comunicado de imprensa. Desta forma, podemos ir mais fundo e explorar a parte interna do sistema solar “De maneiras nunca feitas antes“.

