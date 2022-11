PS5 à venda na GameStop quarta-feira, 2 de novembro de 2022, preço e detalhes do pacote – Nerd4.life

Padrão PS5 Estará à venda em quantidades limitadas Jim Stop Quarta-feira 2 de novembro de 2022. O console estará, como de costume, disponível para compra como um pacote com outros produtos, incluindo jogos e acessórios, com disponibilidade real anunciada em tempo real durante a transmissão ao vivo do Twitch a partir das 15h. Abaixo estão os preços dos pacotes programados e seus detalhes.

GameStop venderá dois pacotes padrão do PS5 na quarta-feira, 2 de novembro, ambos por um preço € 799,98. O primeiro inclui fones de ouvido Pulse 3D, Gotham Knights, Resident Evil Village e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e almofadas de borracha Sniper Thumb. O segundo pacote inclui um controlador Dualsense em Starlight Blue, o Big Ben Essential Pack (composto por um suporte para fone de ouvido, carregador para dois controladores, um cabo USB-C para USB-C de 3 metros e duas tampas), Gotham Knights, Immortals Fenyx Rising, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, MXGP 2020 e F1 2021.

Se você estiver interessado, ambos os pacotes serão lançados no site oficial da série na quarta-feira, 2 de novembro A partir das 15h. A disponibilidade será confirmada durante a transmissão ao vivo em Canal oficial da GameStop Italia no Twitch, que começará ao mesmo tempo. Uma vez que as quantidades disponíveis, como habitualmente, serão muito limitadas, sugerimos que acompanhe a transmissão em direto desde o início, mantendo-se pronto para fazer a sua encomenda assim que a disponibilidade for anunciada.

O que você acha dos pacotes padrão do PS5 que a GameStop sugeriu esta semana? Deixe-nos saber nos comentários.

