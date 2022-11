Xbox Games with Gold, vamos descobrir os jogos de novembro de 2022

Caso alguém ainda esteja achando difícil de acreditar jogos com ouro Já se tornou metade do que era antes, anunciando jogos grátis chegar a Novembro de 2022 Você deve confirmar que a Microsoft não tem intenção de mudar de ideia sobre o que fez no mês passado. De fato, com a retirada dos jogos em retrocompatibilidade, os títulos que podem ser baixados pelos assinantes do Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate são apenas dois ou metade do jogo anterior. Em suma, tudo isso parece reafirmar a ideia de que o Live Gold agora é uma espécie de legado do passado, carregado pela tradição de Redmond mais do que o desejo real de dar um certo significado a esse nível de assinatura que ele possui. Está ficando cada vez menos razoável ao longo dos anos, e agora é esmagado por aquele Game Pass irritante.

Por outro lado, nem sequer existe a possibilidade de retirar permanentemente a subscrição Live Gold, porque é pouco provável, na atual conjuntura económica, que a Microsoft pretenda abrir mão da receita da subscrição do jogo exclusivamente online. , que agora é um padrão aceito e compartilhado por todos os demais players do mercado de videogames em consoles. Entre essas duas considerações, a assinatura mais antiga entre as do Xbox é mantida viva com compromissos mínimos da Microsoft, além de revelar algumas pérolas difíceis de resgatar e colocá-las no centro das atenções. Vamos ver o que novembro de 2022 nos reserva, e também relembrar os jogos com ouro em outubro de 2022, um dos quais ainda está disponível até meados do mês.