Luca Berdondini: “Meu chip implantado no cérebro é mais forte que o chip de Musk”

Ele está desenvolvendo um microchip para ser implantado no cérebro, que é mais avançado que Elon Musk e sua empresa Neuralink. Ele faz isso da Itália com cortical, uma startup nascida no Instituto Italiano de Tecnologia (IIT) de Gênova. Ele é Luca Berdondini, o cientista suíço que escolheu nosso país, embora todas as portas do mundo estivessem abertas para ele, para desenvolver tecnologias avançadas no campo da neurociência. Um chip no cérebro decodifica a intenção do movimento e a traduz em ação, dando comandos a sistemas de assistência robótica, como próteses neurorobóticas. Uma tecnologia que melhora a vida de pessoas com disfunções motoras. No entanto, o anúncio de Elon Musk no final de janeiro passado sobre o X: “Neuralink implantou o primeiro chip no cérebro humano” causou grande entusiasmo. Raiva e dúvidas morais. Por que? “Porque Musk está se comunicando escrevendo um tweet. Porque não sabemos exatamente suas intenções e esta é uma tecnologia que tem implicações éticas. Porque ele usa a palavra de forma evocativa. TelepatiaOu telepatia ou pensamento, que faz as pessoas imaginarem que se trata de um chip que pode ler mentes.”

Neuralink, como é feito e quanto custa implantar um chip no cérebro Por Arcangelo Ruccola

30 de janeiro de 2024

Será assim? “Vamos ser claros. Esta é uma tecnologia usada no campo clínico para traduzir a intenção do movimento em ação. O próprio Musk recebeu autorização da FDA para conduzir estudos sobre doenças do movimento. Isto Isso não significa ler mentes Ou entre na esfera privada.

Luca Berdondini, 50 anos, nasceu no cantão de Ticino, perto de Bellinzona.. Ele estudou microtecnologia na Universidade Politécnica de Lausanne, na Suíça, “uma faculdade que combina ciência dos materiais, ciência da computação, eletrônica e óptica”. Tese sobre sistemas integrados. Obteve o título de mestre pela Caltech University, nos Estados Unidos da América, onde trabalhou com Jerry Payne, um dos pioneiros nesta área. Doutor pela EPFL. A primeira startup da 3Brain na Suíça. Desde 2007, lidera o grupo de pesquisa em Nanotecnologia Neuroeletrônica no Instituto Tecnológico de Gênova.

O campo tecnológico em que nos movemos é Interface cérebro-máquina: Interface cérebro-computador. Se esta tecnologia sair do campo clínico, poderemos usar os nossos pensamentos para controlar máquinas, escrever textos, acender luzes ou outros cenários de ficção científica?

“Essas tecnologias representam um valor agregado para os pacientes se permanecerem no ambiente clínico. Se entrarem no mundo do consumo, é difícil avaliar as implicações “Podemos alcançar cenários de ficção científica.”

O primeiro implante Neuralink no cérebro humano, neurologista: “É necessário cuidado” Por Emanuele Capone

30 de janeiro de 2024

A tecnologia Corticale é atualmente mais avançada do que a tecnologia Neuralink. “Desenvolvemos dispositivos muito pequenos, semelhantes a pequenas agulhas. Imagine muitos microfones pequenos que registram a atividade elétrica dos neurônios associados ao controle do movimento. Essa informação é então extraída e enviada para fora para ser processada. Isso é chamado Decodificando a intenção do motor. porque nós fazemos isso? Facilitar a vida de pessoas com problemas de mobilidade. Devido a traumas, acidentes ou doenças degenerativas, como esclerose lateral amiotrófica.

Exatamente a mesma coisa que Elon Musk faz, no entanto O segmento Perdondini tem vantagem. “O sistema Neuralink tem 1.024 eletrodos no total, mas eles estão distribuídos em vários microfios (ou implantes) que depois são implantados. Cada microfio tem 16, então são necessários 64 implantes para obter 1.024 eletrodos. No nosso caso, Cada implante contém 1.024 eletrodos. “Estimulando assim uma lesão microscópica para o mesmo número de eletrodos.” Além das doenças motoras, existem mais. “Se combinarmos o registro da atividade comemorativa com a estimulação elétrica, algo que já é utilizado na clínica há décadas para pacientes com Parkinson, obtemos uma Enorme potencial também para outras doenças, como epilepsia ou depressão resistente a medicamentos“.

Berdondini foi um dos primeiros convidados para um simpósio da Neuralink em 2018. No único white paper publicado por Musk, ele foi citado como referência. “Do ponto de vista tecnológico, Musk não está fazendo nada de novo em comparação com o estado da arte. Ele era bom em juntar as peçasE reúna todas as habilidades necessárias. “Ela opera em um ecossistema que tem grande apetite por riscos e se move rapidamente.”

Neuralink, milhares de voluntários para o primeiro chip cerebral humano: quanto custará e para que servirá? Por Pier Luigi Pisa

READ Sim, Starfield tem uma flecha no joelho 08 de novembro de 2023

Corticle nasceu durante Covid. “Estávamos presos em casa, tínhamos tecnologia competitiva e a comunidade científica pedia-nos para utilizá-la. Decidimos criar um projeto com Fábio GarotoEngenheiro de Robótica, H Gian Nicola Angozzi, Engenheiro eletrônico.” Em 2021, Berdondini conheceu o investidor Giuseppe Santella, que decidiu financiar seu projeto com 2 milhões de euros. Fundou a Corticale, mas ainda não tem participação ativa na empresa. É cofundador e consultor científico .

Desde o ensino médio, Berdondini tem duas paixões fortes. Um para robótica e outro para biologia. “Hoje sou um pesquisador feliz porque consegui unir esses dois mundos no meu trabalho.” Sempre trabalhou com interfaces, desenvolvendo a ideia de eletrodos ativos e criando os primeiros dispositivos. Nos últimos anos, fundou sua primeira startup, a 3Brain. Em 2007 chegou à Itália. “Eu poderia ter ido para os Estados Unidos, para a Bélgica, para França. Decidi vir para Gênova porque fiquei fascinado pelo Instituto Tecnológico, que reúne diferentes áreas de investigação com enorme potencial. Nanomateriais, robótica, neurociência, tecnologia computacional: para mim foi um playground….”

Caterina Verneri, física de partículas da Universidade de Stanford: “Estou fazendo pesquisas para descobrir como tudo aconteceu.” Por Eleonora Chioda

28 de janeiro de 2024

Sua tecnologia é chamada Sinaps. Já foi testado em primatas não humanos na Inglaterra e dá resultados surpreendentes e muito eficazes. Já iniciou cooperação com importantes distribuidores internacionais. “Também estamos tecendo uma rede de cooperação nacional e internacional para realizar o primeiro teste em humanos. Hoje vendemos nossa tecnologia para outras empresas como instrumento científico. que já obtivemos um certificado de produção.”

E se esta tecnologia, criada para resolver problemas clínicos, pudesse ser utilizada em pessoas saudáveis? “Isso pode acontecer e isso nos preocupa. Precisamos nos preparar, pensar, tirar dúvidas, agir com antecedência e estar organizados.”

Antonio Tomarchio, Profeta da Inteligência Artificial: “As luzes são muitas e as sombras estão nas mãos de poucos.” Por Eleonora Chioda

14 de janeiro de 2024

Por que uma pessoa saudável cultivaria esse tipo de tecnologia? “A pergunta a ser feita é precisamente. A resposta? Fazer coisas que outros não podem fazer. Simplificando, fazer coisas que são inúteis.”: acenda as luzes com a mente, fique on-line, atenda o telefone e escreva um e-mail sem precisar dar um passo. Mas os cenários podem ser ficção científica e as questões são múltiplas. Perguntei aos jovens de uma escola: vocês cultivarão esse tipo de tecnologia? Muitas pessoas me responderam: Sim. Temo que haja um efeito dominó. Como sempre, toda tecnologia tem prós e contras. “Mas quando o mundo da investigação sair, terá de ser regulamentado.”

O aparelho de Musk estará no mercado em 5/10 anos. Berdondini está indo igualmente bem. “É um caminho que requer tempo, recursos económicos e muitas competências, mas estamos no caminho certo. A influência de Musk permitiu que toda a comunidade, fora do mundo científico, soubesse do que se trata.”

“A primeira vez que apresentei esta tecnologia numa conferência científica, todos ficaram confusos: perguntaram-me: Porquê 1.000 eléctrodos? Porquê 4.000 eléctrodos? Não precisamos deles. 10 são suficientes. E eu respondi: Temos milhares e milhares de milhões de células, como elas gerenciam? É suficiente? “Pouco? Estou avançando. Sempre acreditei nisso. O cérebro é um sistema complexo e dinâmico que muda com o tempo. Devemos ter tecnologias que se adaptem para acomodar informações que um dia teremos codificação em alguns neurônios e outras em outros.”

Esposa alemã com dois filhos. Na casa de Berdondini falamos italiano, francês, alemão e às vezes inglês. “Eles são a minha sorte e é o apoio deles que sempre me apoia.” Neste livro Ficção científica Por Marco Passarello A entrevista com Berdondini vira uma história de ficção científica, onde você vê um futuro que te deixa maravilhado.

Leonardo Meursot: de campeão de vôlei a organologista de Los Angeles Por Eleonora Chioda

31 de dezembro de 2023

E se Elon Musk ligar para você para os Estados Unidos? “Prefiro ficar em um contexto científico, que obriga a seguir a ética e a comunicar o que você está fazendo. A Corticale é uma entidade privada, mas tem uma lei que limita o uso dessa tecnologia apenas à área clínica”.

Você sonha com uma carreira no mundo da tecnologia para seus filhos? “Nos tempos atuais, só sonho com um mundo mais pacífico.”

Quinto