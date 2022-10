Como se preparar para o desconto de 11 e 12 de outubro

8



























eles são chamados “Ofertas Prime Exclusivas“, mas já foi renomeado”Prime no outono“: Isto é o 48 horas de descontos Na Amazon que repete, em outubro, o que já vimos em julho. Isso significa muita conveniência derivada de muitos produtos com desconto, de marcas grandes e pequenas e em todas as categorias de produtos encontradas no maior e-commerce do mundo. exatamente como Primeiro diaNo entanto, também Ofertas Prime Exclusivas Eles têm regras muito específicas. A primeira é, sem dúvida, a necessidade de se inscrever no Prime.

Assine o Amazon Prime e aproveite o teste gratuito de 30 dias

Como funcionam os exclusivos Prime

eles são chamados “Ofertas Prime Exclusivas“Porque é reservado para quem tem um arquivo Assine o Amazon Prime. Assim como o Prime Day, de fato, os descontos de dois dias de outubro exigem uma assinatura que custa um pouco mais por algumas semanas: A partir de 15 de setembro de 2022Na verdade, o custo de uma assinatura Prime é 4,99€ por mês (ou € 49,90 por ano).

No entanto, assim como no Prime Day, Ofertas Prime Exclusivas A Amazon também está distribuindo compartilhamento para quem gosta 30 dias de teste grátis da nova assinatura. Então, tanto na teoria quanto na prática, você precisa ser um assinante principal para participar de shows, mas Não é obrigatório pagar Inscrição.

De qualquer forma, quem tem assinatura poderá participar da iniciativa que acontecerá Da meia-noite de 11 de outubro às 23h59 do dia 12Depois, 48 ​​horas cheias de descontos e ofertas. Incluindo ofertas relâmpagoIsso é muito útil, mas apenas em um número limitado de peças e por muito poucas horas.

Como realmente economizar com ofertas da Amazon

Todos os usuários um pouco mais”Inteligente“Eles já sabem e seria errado negar: nem sempre Mostrar na Amazon é realmente tão bom quanto parece. Isso ocorre porque o vendedor muitas vezes”Toque“Pelo preço dos dias anteriores, que ele levantou muito para Faça o desconto parecer maior. Acontece que mesmo a compra de produtos com desconto ainda custa mais do que custava nos dias anteriores.

Esses comportamentos Mal tolerado pela Amazonque por outro lado você não implementa com produtos que você vende e envia pessoalmente (todos os produtos com a referência “Vendedor: Amazon – Enviado de: Amazon“). por Evite quaisquer riscos Aconselhamos que instale uma boa extensão do Chrome para monitorar a tendência de preços na Amazon, a fim de verificar se há movimentos estranhos nos dias que antecedem os dias de desconto.

Dois deles, os mais populares e amplamente utilizados, são camelo camelo camelo E a kibia. Ambos fazem um ótimo trabalho mesmo em sua versão básica gratuita e fornecem informações mais do que suficientes para Realmente economiza na AmazonMesmo fora dos especiais.

Como se cadastrar no Prime para participar de ofertas

À luz do que foi dito até agora, e lembrando que em novembro haverá outro grande evento de descontos na Amazon (o famoso Black Friday / Cyber ​​Monday), por isso recomendamos que você passe pelo procedimento de registro do Amazon Prime e aproveite os primeiros 30 dias grátis Apenas para experimentar ofertas Prime exclusivas.

Também porque para além da possibilidade de participar em eventos exclusivos, com uma subscrição Prime a partir de 4,99 euros por mês, também recebe Entrega grátis no mesmo dia Ao longo de milhares e milhares de produtos, a Vídeo principalcom um enorme catálogo de filmes e séries de TV em streaming (e 16 partidas da Liga dos Campeões por temporada) e assinatura de música amazônica Base, espaço de nuvem ilimitado nele fotos da amazônia (e 5 GB grátis para vídeos) e a possibilidade de se inscrever em um canal gratuitamente ..

