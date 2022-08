Alfa Romeo, nova estrada 33 chegando? Veja como será (vídeo)

As atuações dão-nos a oportunidade de falar de um Alfa Romeo invulgar. Muitos sonham em ver um novo modelo esportivo do fabricante de Milão na estrada.

A marca Biscione não vive um momento inusitado. Após a queda dramática nas vendas nos últimos anos, a Alfa apostou muito na criação do SUV badalado, estragando um pouco seu DNA. Se alguns clientes acolhem com entusiasmo o confortável SUVMuitos reclamaram da lista de preços cada vez mais escassa. O sonho de Alfisti é ver um novo MiTo e carros esportivos premium na estrada.

Na sua longa história, a marca Arese tornou-se conhecida sobretudo pelo seu espírito desportivo. Os carros únicos que fizeram a escola. A marca, que faz parte do Grupo Stellantis, vai apostar na eletrificação para os próximos anos com o lançamento de novos modelos inovadores. Uma jogada muito arriscada para uma marca que passou por um período de crise muito forte e só agora está começando a ver a luz novamente. Tudo na eletricidade pode ser uma enorme flutuação, também porque a Itália vive um momento de crise econômica como poucas crises na história. Os carros elétricos continuam a ser lançados a preços exorbitantes e não será fácil aumentar as vendas.

Os carros elétricos são, até agora, um luxo para poucos. Dadas as infra-estruturas que ainda não estão à altura, os italianos não estão convencidos de que estão fazendo um investimento tão alto. Sem o bônus ambiental, os carros oferecidos permanecem completamente anônimos, principalmente em termos de revenda. Na Alfa Romeo, eles já anunciaram tudo de emocionante no mercado elétrico. No momento, a tabela de preços Alfa, além do Stelvio e do Tonale, oferece o Giulia a um preço muito alto. Historicamente, alguns modelos Alfa têm sido um sonho para poucos, incluindo o lendário 33 Stradale.

Alfa Romeo Salto No Passado

O 33 Stradale é um modelo customizado produzido pela Alfa Romeo em 18 unidades entre 1967 e 1969. Começando com um modelo de corrida admirado na pista, a versão com certificação de estrada é um dos carros mais bonitos já produzidos. De certa forma, o 4C e o 8C foram inspirados no 33 Stradale. Para descrever o design da joia de Ares, a casa italiana desenvolveu o conceito de “beleza essencial”. Um carro tão polido que alguém teve que criá-lo para o puro deleite de seus fãs. O carro foi projetado pelo grande Franco Scaglioni e construído pela Carroseria Marazzi.

Uma das características do carro era a abertura sem escova das portas, que também articulava no teto. O motor localizado centralmente, como o motor de corrida Type 33, é um V8 V8 de 1995 cm x 90° com diâmetro de 78 mm e curso de 52,2 mm, projetado pelo Diretor de Design Mecânico da Alfa Romeo, Giuseppe Busso, e depois Desenvolvido pela Autodelta para Carlo Chitti. Foi uma inovação emocionante. Construída inteiramente em alumínio e magnésio, possui dupla distribuição de comando de válvulas no cabeçote por grupo de cilindros, duas válvulas de sódio por cilindro inclinadas em 48° (diâmetro de entrada de 33 mm e diâmetro de escape de 28 mm), dezesseis velas de ignição (2 por cilindro), Spica sistema de injeção indireta Mecânico com bomba de gasolina elétrica dupla e lubrificação por cárter seco.

A Gem é capaz de entregar 270 cv a 9.600 rpm na versão de competição e 230 cv na versão de estrada. Outro fato interessante é o peso, apenas 690 kg, o que tornava o carro muito compacto e capaz de performances malucas na época. A velocidade máxima declarada foi de 260 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em 5,6 segundos. Obviamente, um carro moderno deve fazer todos os Alvest revirarem os olhos, assim como a criatura construída pela Caruseria Marazzi fez na época. Para a nova Route 33, a Alfa Romeo gostaria de se beneficiar da experiência da empresa suíça Sauber Engineeringcom quem também colaborou na F1 e com quem já desenvolveu modelos como o Giulia GTA e GTAm.

A volta de um supercarro dará uma nova imagem a Biscione, dando a Alfisti uma nova página na história. A ideia de lançar o nome da casa italiana com vários arbustos, incluindo um modelo de motor central, estava na vanguarda do topo há vários anos. Além de um SUV elétricopretenderá a Alfa Romeo Concentre-se na nova Julia. O 33 Stradale pode ser uma série limitada de 33 unidades, com preços que podem chegar a meio milhão. Será um modelo especial inspirado no design histórico do carro nos anos sessentaComo você pode ver no vídeo abaixo. Elementos baixos, largos e arredondados lembram o mais recente 8C. Admire a 33rd Street neste show em toda a sua beleza.

https://www.youtube.com/watch?v=arAOLDv8aBk