Fãs provam isso derrotando um chefe enquanto seu personagem está dormindo – Nerd4.life

anel antigo É um jogo fácil ou difícil? De acordo com um jogador, é muito fácil e mostra Derrotar um chefe enquanto seu personagem está dormindo. O jogador não tem que fazer quase nada. Você pode assistir ao vídeo abaixo.

Como você pode ver, o presidente em questão está bem ali guardião da árvore, o primeiro inimigo verdadeiramente poderoso que o jogador encontra ao entrar no mundo aberto do Elden Ring. Ele é um chefe sólido, sem dúvida, mas este usuário do Reddit nos mostra que saber o que fazer é quase possível vencer sem jogar. Especificamente, o jogador usou espíritos, que infelizmente não podemos ver o nível.

Dada a sua força, achamos que eram.  benfeitor E isso obviamente leva algum tempo, porque você precisa de alguns materiais e runas (e não só isso, mas sem spoilers); De qualquer forma, a ideia é clara: Elden Ring inclui várias ferramentas para facilitar os confrontos e, mesmo que você não esteja familiarizado com o console e não consiga se esquivar, pode vencer um chefe sem fazer quase nada.

Pensamos também que com um pouco sorte Além disso, a Árvore Guardiã morrerá antes mesmo de derrotar os espíritos. O jogador do Elden Ring teve que dar um golpe final. No restante do tempo, ele ativou a animação que faz o personagem “dormir”, e se posicionou em uma pedra ao lado da luta.

Conta pra gente o que você achou dessa luta? Elden Ring é difícil para você? Por fim, gostaríamos de salientar que o jogo acaba de ser atualizado!