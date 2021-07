Por que a NASA prevê ‘inundações catastróficas’ em 2030

O NASADepois de colaborar com a Universidade do Havaí, ele divulgou um estudo – posteriormente publicado na revista A natureza da mudança climática Sobre um futuro possível catástrofe O que acontecerá durante o ano de 2030 e afetará a Terra, mas também a Lua.

Em particular, o estudo fala sobre inundações. Mas vamos ver em detalhes o estudo que foi realizado e também por que a NASA espera que alguns Inundações catastróficas em 2030.

Estude NASA em colaboração com a Universidade do Havaí

O estudo foi publicado na revista A natureza da mudança climática Espere um próximo oscilação da lua Em sua órbita, poderiam surgir inundações catastróficas que atingiriam a Terra, com repercussões difíceis – até agora – de prever.

O Administração Oceânica e Atmosférica Nacional – Também conhecido pela sigla NOAA – 600 inundações devido a fenômenos semelhantes já foram relatadas durante 2019. Mas desta vez, a situação parece ser mais grave do que no passado.

Na verdade uma coincidência que em 2030 haverá entre o forte aumento do nível do mar E um certo ciclo lunar pode fazer com que algumas cidades costeiras bem conhecidas iniciem um longo período de eventos dramáticos que podem durar até 10 anos.

Os perigos da oscilação lunar

O fenômeno conhecido como oscilação da lua É o ciclo lunar natural durante o qual as marés podem ser afetadas com maior ou menor intensidade.

efeitosA atração gravitacional da lua No planeta Terra, atualmente é subestimado, mas pode ter efeitos graves em muitos lugares do mundo quando o nível do mar está mais alto, especialmente em períodos em que a Lua e a Terra estão alinhadas com o Sol.

enquanto o equipe de mudança do nível do mar A NASA está começando a fornecer informações básicas para prevenir e proteger o meio ambiente e as cidades ao longo da costa, e o fenômeno está sendo estudado para compreender plenamente sua dinâmica.

O que a NASA diz sobre “inundações catastróficas” em 2030

Bill NelsonO administrador da NASA e porta-voz de notícias anunciou que as áreas de maior risco são aquelas áreas muito baixas e próximas ao nível do mar que já são, na maioria das vezes, locais de inundação.

A combinação do aumento do nível do mar, a gravidade da lua e as mudanças climáticas irão inevitavelmente levar – de acordo com as previsões do estudo publicado em A natureza da mudança climática – A uma cadeia de eventos catastróficos.

Não apenas um, então: é importante enfatizar que estamos falando sobre um cadeia de eventos que pode durar anos e, portanto, é considerada aproximadamente uma fase da história da Terra.

Com que freqüência as enchentes virão?

Assistente de pesquisa na Universidade do Havaí e principal autor do estudo, Phil Thompson, chateado por esta descoberta não ter sido tomada de ânimo leve. Às vezes, na verdade, devido à menor preocupação de que as inundações sejam provocadas atualmente em comparação com outros fenômenos climáticos, como furacões, Existe o perigo de subestimar a situação.

De fato, como Phil Thompson identifica, se as enchentes começarem a aparecer em um ritmo constante يرة 10 a 15 vezes por mês, fica difícil resolver o problema. O problema de hoje não parece causar muita preocupação, não é certo que não possa ser prejudicial no futuro e foi isso que o estudo fez natureza do clima mudar sobre ‘inundações catastróficas’ em 2030.

EU ‘AvisoNo entanto, foi lançado: agora caberá a possíveis futuras investigações dos cientistas compreender as implicações – e sobretudo – para o Governos Avaliação da prevenção e ações direcionadas às mudanças climáticas, aquecimento e Meio AmbienteIsso é para evitar catástrofes maiores do que a capacidade humana de conter.