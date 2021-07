A conta do Xbox Twitter para os fãs do PS5 respondeu com uma mensagem pacífica – Nerd4.life

Já vimos muitas vezes comoConta do Twitter no Xbox Muitas vezes tende a ser um tanto exagerado, entre o humor e o sarcasmo, embora ainda seja um canal de comunicação institucional, mas Em resposta aos fãs do PS5 Essa raiva frequente e de boa vontade em várias discussões foi muito interessante, em sua inspiração Pacífico.

Como qualquer um que segue a conta do Xbox no Twitter sabe um pouco, cada discussão nesta rede social é rapidamente preenchida com mensagens de fãs da “facção oposta” que simplesmente escrevem “PS5 é melhor”, que parece ter se tornado uma espécie de meme na mídia social em questão e atingiu um nível que levou a uma resposta oficial.

No entanto, a mensagem do Xbox não desistiu excitação: “Para todos que nos respondem escrevendo um PS5 melhor,” uma conta de console da Microsoft escreveu, “O melhor controlador É disso que você gosta. Apreciar! A resposta é “politicamente correta”, mas já está claro ver uma conta oficial responder a vários guerreiros do console a partir do teclado, e ainda mais se a resposta for principalmente um convite para desfrutar seu console em paz.

Isso resultou em uma série de respostas entusiasmadas Por vários ou menos conhecidos usuários do Twitter, incluindo Cory Barlog, diretor do God of War da Sony Santa Monica (que nos últimos dias discutiu de forma interessante sobre os excessivos preços domésticos de consoles em alguns mercados), que responderam com entusiasmo e “Aplausos” no Tweet do Xbox.