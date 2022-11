O conteúdo exclusivo do PlayStation é resultado das escolhas da Microsoft – Multiplayer.it

Obrigado pelos documentos enviados antes Microsoft No antitruste inglês, soubemos que foi a empresa de Redmond que decidiu isso Não continue a parceria Co-marketing com a Activision Blizzard para Chamada à ação Em 2015. Depois, como sabemos, a Sony PlayStation assumiu, e assim os conteúdos exclusivos dos jogos da série, até então disponíveis nas consolas Xbox, chegaram também à PS4 e PS5.

Para começar, em 2010 a Microsoft e a Activision assinaram um acordo para tornar alguns conteúdos de jogos da série exclusivos para o time do Xbox. Parceria terminou em 2015e de Black Ops 3 em diante, o Sony PlayStation teve conteúdo exclusivo temporário ou total.

Graças aos documentos enviados ao CMA, soubemos que a colaboração entre Xbox e Call of Duty terminou por vontade da própria Microsoft, mas por motivos desconhecidos.

“Quando o Xbox decidiu não continuar com seu acordo de co-marketing de Call of Duty em 2015, ele simplesmente encontrou outras maneiras de comercializar e promover sua plataforma”, diz o documento.

Esses detalhes foram revelados para provar que, como a Microsoft encontrou outras maneiras de aumentar o valor de seu console, mesmo sem o conteúdo exclusivo de Call of Duty, “a Sony, como líder no mercado de consoles com um extenso catálogo de produtos próprios e de terceiros, exclusivos, melhor posicionados para fazer o mesmo”, caso a aquisição da Activision Blizzard continue.



Call of Duty Modern Warfare 2

Na mesma seção do documento, a Microsoft também afirmou que, em comparação com quando tinha laços estreitos com a Activision Blizzard (2005-2015), a marca Call of Duty era muito mais relevante do que é hoje.

Portanto, a pergunta indireta e a resposta continuam entre a Sony e a Microsoft em relação à aquisição da Activision Blizzard, com Call of Duty parecendo ser a causa principal da disputa.