O novo Ferrari 296 GTS Spyder: seu som é brutal em toda a sua glória

A Ferrari 296 GTS Spyder, a mais recente joia da casa italiana, está de volta ao alvo mais uma vez. E tem um motor que acelera como um raio.

boas notícias Para milhões de fãs cavalo pulando de todo o mundo. visualizar Globalismo, As primeiras fotos do novo carro Casa do Cavalo Selvagem. E é claro que será, como sempre, um sucesso mundial. Desta forma, o número gigante de . Enzo Ferrari Ele sempre permanece puro.

Novos recursos da Ferrari 296 GTS

Fomos direto para Site oficial da Ferrari, Para ler e ver todas as características deste carro maravilhoso. Veja como a mesma casa de Maranello explica as características desta Novo carro de corrida.

“Ferrari 296 GTSO conceito de aranha berlinetta evoluiu do motor central traseiro da Ferrari, alimentado pelo novo motor Motor de seis cilindros em linha de 120 graus Combinado com um motor elétrico alimentado por eletricidade (PHEV) Que estreou no 296 GTB, que desencadeou um carro enorme Total de 830 cv. Assim, o carro redefine o conceito diversão ao volante, Garanta sentimentos puros não só quando se trata empurrado ao limitemas também em situações de condução Diário.

no Ferrari O fator prazer de dirigir é medido por cinco indicadores diferentes usados ​​para definir metas estágio de desenvolvimento. O primeiro fator éaceleração lateral que determina a resposta Entrada do volantea reação imediata do eixo traseiro às entradas de direção e, consequentemente, Facilidade de gerenciamento.

EU ‘aceleração longitudinal Em vez disso, depende da velocidade e fluidez da resposta ao acelerador. O terceiro fator é mudança de marcha Em termos de tempos de transformação e sentimento Progresso Consistente entre as marchas em cada troca de marcha. O quarto fator é a frenagem: sinta o pedal Dos freios em termos de raça e resposta.

Finalmente, eles vêm Capataz Também os níveis de som e qualidade interna e evolução sonora motor Com ciclos crescentes. Esta engenharia está enraizada na experiência de corrida inigualável em cavalo pulando: A primeira Ferrari a praticar um esporte meio traseiro V6 Foi 246 SP em 1961, que venceu uma corrida Targa Florio Naquele ano e novamente em 1962. Também, em 1961, Ferrari Conquistou seu primeiro título de Construtores de Fórmula 1 com um 156 F1 movido por um Hexágono com um ângulo de 120 graus.

lá Ferrari Primeiro ele instalou o hot turbo V no 126 CK e depois no 126 C2, que se tornou o primeiro em 1982 Turbo de assento único ganhar Campeonato Mundial Os fabricantes da Fórmula 1. O 126 C3 reconquistou o título em 1983. Finalmente a arquitetura Turbo V6 PHEV Era padrão em todos os carros Fórmula 1 desde 2014.

Velocidade e custo de 296 GTS

A nota continua da Ferrari: “OCabine de passageiros 296 GTS Desenvolvido em torno do novo conceito de interface totalmente digital que apareceu pela primeira vez em Rua SF90. Enquanto com este último, os designers queriam destacar a presença de tecnologia avançada Enfatizando uma clara ruptura com o passado, no caso do 296 GTS, a ideia era usar esse look Técnica Com efeitos avançados. O resultado é indicativo puro e simples, caracterizado por elegância forte O que reflete perfeitamente o design exterior.

A velocidade máxima deste carro 330 quilômetros por hora. De zero a cem quilômetros por hora apenas 2,9 seg. De 0 a 200 quilômetros por hora em 7,6 seg. Velocidade na volta da pista no circuito lendário Fiorano, ao preço de 1’21” 80 centavos.

O custo desta máquina? Começa em 275.000 euros como o “modelo” básico.