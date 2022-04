Atualização F1 22 para PS5 e Xbox Series X | S incluído apenas na Champions Edition por 90€ – Nerd4.life

EA e Codemasters revelados F1 22 Ainda esta semana, e entre os primeiros detalhes oficiais estão os esclarecimentos sobreAtualização de próxima geração para PS5 e Xbox Series X | S. Através do programa de “double vesting” da EA, que parece apenas ser incluído no Edição Heroica Do jogo uma edição especial de 90 euros.

Esta não é a primeira vez que isso acontece: jogos da Electronic Arts têm lançamentos definidos para PS5 e Xbox Series X | S geralmente oferece a capacidade de atualizar do PS4 e Xbox One, respectivamente, apenas através do programa direito duploportanto, sem atualização gratuita ou suporte para Smart Delivery, como também aconteceu com o FIFA 22.

Foi explicado diretamente pela EA com um página específica Encontrado no site oficial do jogo: Ao reservar o F1 22 Champions Edition, você pode aproveitar o privilégio duplo, que permite atualizar sua cópia do jogo do PS4 para o PS5 ou do Xbox One para o Xbox Series X | S sem custo adicional”, conforme relatado pela EA.



F1 22, imagem do jogo

A Champions Edition de F1 22 custa cerca de € 90 no PlayStation e Xbox e inclui muitos outros bônus adicionais:

Bônus por tempo limitado: pacote de conteúdo temático de Miami

3 dias de acesso antecipado

Pacote Iniciante F1 Life

Nova Era F1 22. Conteúdo

Novos ícones do My Scuderia

18.000 Bitcoins

Direito duplo: atualize sua cópia do jogo para o Xbox Series X | S sem custo adicional

De resto, vimos trailers, data de lançamento, imagens e detalhes do F1 22, bem como os requisitos de sistema do PC que foram revelados nos últimos dias.