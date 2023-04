A supernova A-Cassiopeia foi fotografada pelo Telescópio Espacial James Webb

Há algumas horas escrevemos sobre uma foto de Urano que tirei Telescópio Espacial James Webb. Como escrevemos, este instrumento pode ser usado para monitorar objetos relativamente próximos da Terra, mas não apenas. com seu potencial Extensão JWST Ele pode ir muito mais longe com mais detalhes do que muitos outros telescópios (apesar de ser “Limitado” somente infravermelho). Nessas horas uma nova foto foi divulgada Supernova Cassiopeia A Que está localizado a milhares de anos-luz do nosso planeta.

Graças ao telescópio espacial, agora é possível observar detalhes como nunca antes. Isso, além de ter um valor comum (também pela beleza da imagem) também é importante do ponto de vista científico, permitindo aos cientistas entender melhor esses fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Aqui está o que você precisa saber.

O Telescópio Espacial James Webb e a supernova Cassiopeia A

Como escrito acima, o Supernova Cassiopeia A Está localizado muito longe da Terra, a cerca de 11.090 anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia. O que pode ser visto na imagem é o que resta de uma explosão de supernova visível há cerca de 340 anos. Isso em particular é Super Nova É conhecido por explodir em nossa galáxia, permitindo aos cientistas obter detalhes sobre o que acontece depois que uma estrela morre.

Clique na imagem para ampliar

A ferramenta foi usada para fazer esta imagem Alegre (meados de ir) del Telescópio Espacial James Webb Com uma longa lista de filtros como F560W, F770W, F1000W, F1130W, F1280W, F1800W, F2100W e F2550W, cujas cores são personalizadas para torná-las compreensíveis até mesmo aos nossos olhos. Em particular, encontramos respectivamente azul, azul claro, ciano, verde, amarelo, laranja e vermelho.

À esquerda está uma visualização do JWST, à direita está uma visualização do HST

No canto superior esquerdo, você pode ver uma área vermelho-alaranjada e corresponde a onde há poeira quente afetando gás e outras poeiras próximas. Por outro lado, em rosa brilhante, existem certas formações que se parecem com os restos da própria estrela após a explosão. Lá encontramos elementos como oxigênio, argônio e neon, além de poeira. Para entender o tamanho do objeto observado, é preciso pensar que a imagem ocupa um espaço de 24 anos-luz.

Graças aos dados recolhidos antes Telescópio Espacial James Webb para Supernova Cassiopeia A Os cientistas esperam entender até que ponto as supernovas influenciam a geração de poeira dentro do universo (mesmo no início do universo), considerando que essa mesma poeira é a base para a criação de sistemas planetários e além.