20 truques do Google que você pode usar para melhorar suas pesquisas

O Google pode nos dar todas as respostas. Mas precisamos fazer as perguntas certas: Aqui estão alguns truques para melhorar suas pesquisas na web.

Há mulheres que querem propor casamento ao Sr. Google. Ele certamente tem todas as respostas, não como nós, que não sabemos quase nada. O Google é o mecanismo de busca mais popular do mundo e aquele que realmente sabe responder a todas as perguntas. No entanto, para obter as respostas certas, você precisa fazer as perguntas certas. Aqui estão alguns truques para melhorar suas pesquisas no Google.

Sim. Quando se trata de pesquisa no Google, podemos fazer quase tudo se soubermos usar as ferramentas ocultas. Falaremos sobre formas não convencionais de conduzir nossas pesquisas: mas garantimos que depois de conhecer essas informações, você ficará muito mais feliz com os resultados.

20 truques para melhorar suas pesquisas no Google

Existem 20 truques que identificamos. Parece lógico que você já saiba algumas dessas coisas. Mas outros abrirão um mundo para você. Vamos começar com as coisas óbvias: Se estamos procurando algo, usamos a palavra exata para obter a definição. No entanto, se não sabemos dizer um termo, escrevemos [parola]+ Pronúncia. Em seguida, toque no ícone do alto-falante para ouvir. Precisamos traduzir o texto? Existir tradutor Google. Com o que não é a nossa língua, o que nos coloca em grande dificuldade são os números: basta escrever [cifra]=idioma Teremos a tradução.

Se quisermos transferir nosso dinheiro, basta escrever [prezzo] Em dólares (ou em euros ou outra moeda). Depois, há alguns recursos divertidos: Digite “via” E observe os resultados da pesquisa inclinarem-se estranhamente, como um jogo de pinball. Se quisermos então nos divertir no espaço, tudo o que precisamos fazer é escrever Nome de um planeta seguido de “Google Sky”. Depois, há um ótimo recurso para músicos, dançarinos e até entusiastas do fitness. Basta entrar O Metrônomo e o Google fornecem um remo visual ajustável.

Entre as facilidades você pode saber os horários do nascer e do pôr do sol: Procure por “amanhecer em [località]Ou “o sol se põe”. [località]“Para saber quando o sol nasce ou se põe nessa data. O Google também ajuda nosso estilo de vida. Adequado Digite “exercício respiratório” no Google para obter um guia interativo relaxante que informa quando inspirar e expirar. Novamente, a função relacionada aos voos é muito útil ao escrever “Você está voando [la tua posizione] para [destinazione]“E o Google apresentará a você um conjunto de opções. E depois, para nostalgia, um mergulho no passado: Clique em “Google Snake” para jogar o antigo jogo do telefone no seu computador.

Você pode então excluir palavras-chave: é irritante quando você pesquisa uma coisa e os resultados continuam voltando para outra coisa. Insira um sinal de menos (-) antes da palavra que você não deseja. Coloque um sinal de mais (+) antes de qualquer palavra que deseja destacar como importante. Você também pode pesquisar por tipo de arquivo: por exemplo, Para arquivos PDF, digite filetype:pdf na pesquisa com a palavra-chave. Se você está procurando algo específico, Adicione aspas à palavra ou frase. Se você pesquisar nas redes sociais: Coloque @ na frente da palavra para pesquisar nas redes sociais ou adicione # na frente para pesquisar hashtags. Independentemente da sua pesquisa, para obter resultados “recentes”, você pode filtrar os resultados por data: Assim que tiver a resposta, clique em Ferramentas e insira um intervalo personalizado.