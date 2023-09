Uma super lua cheia está prestes a chegar e agora é um bom momento para admirá-la. «3B Weather

tempo de leitura

1 minuto e 15 segundos

Uma super lua cheia está chegando

Um encontro com a superlua em 29 de setembro – Na verdade, nesta data ocorrerá uma lua cheia e é chamada de “superlua”, pois o nosso satélite também estará próximo do perigeu, ou seja, o ponto da sua órbita mais próximo da Terra. A lua, portanto, parecerá um pouco maior e mais brilhante do que as luas cheias “clássicas”. Inicialmente, quando está baixo no horizonte, pode parecer laranja/avermelhado devido à maior camada de atmosfera que fica entre os nossos olhos e o satélite, uma camada que absorve mais frequências azuis, exacerbando as frequências vermelhas.

Por que é chamada de lua cheia? A Lua da Colheita é a lua cheia mais próxima do equinócio de outono, que este ano ocorreu em 23 de setembro e é celebrada em muitas culturas. Por exemplo, na China, a lua cheia em setembro marca o Mooncake Festival ou Festival das Lanternas, um dos eventos mais importantes do calendário chinês após o Ano Novo Lunar. Este evento também é celebrado em outras tradições asiáticas, incluindo japonesa, coreana e indiana.

Condições meteorológicas na Itália – O céu sobre o nosso país estará quase limpo ou quase limpo na região centro-norte. No entanto, no sul, poderá haver maior congestionamento de nuvens, especialmente entre a Calábria e a Sicília, onde também são possíveis chuvas ou trovoadas. Contudo, como não há perturbação organizada, também surgirão algumas boas oportunidades.

