Anunciando os jogos grátis para PlayStation Plus para outubro de 2023

PlayStation Plus Também é atualizado em outubro com novos jogos gratuitos com uma seleção de títulos para as últimas gerações do PlayStation.

Jogos grátis disponíveis em Playstation 4 E PlayStation 5Disponível para todos os assinantes PlayStation Plusmesmo na nova dimensão de assinatura.

Mesmo Setembro não foi exceção, porque a seleção de jogos grátis foi realmente ótima.

Jogos que têm permitido ao serviço conquistar cada vez mais assinantes, como comprovam os últimos dados que falam sobre Um ótimo recorde para o PlayStation Plus.

Os jogos grátis para outubro de 2023 são:

Protocolo Calisto



Simulador Agrícola 22

O estranho oeste

O anúncio veio como sempre de Blog do PlayStation Explica os títulos gratuitos disponíveis para o mês seguinte que podem ser resgatados tanto no PlayStation 5 quanto no PlayStation 4 para todos os assinantes.

Esses títulos estarão disponíveis para assinantes PlayStation Plus Essential, Extra e Premium De 3 de outubro a 6 de novembro. A lista de jogos PlayStation Plus Extra e Premium de maio será revelada ainda este mês.

Os assinantes do PlayStation Plus terão tempo Até 2 de outubro Adicionar Saints Row, Black Desert: Edição do Viajante E Geração zero Para sua coleção de jogos usados, antes de sair da promoção mensal de jogos PlayStation.

Para aproveitar esses jogos grátis, você precisa de pelo menos uma assinatura necessáriomas também está incluído adicional E amado.

Para mais informações sobre o PlayStation Plus, recomendamos nosso guia. Na nossa revista você também encontrará guias ricos dedicados aos jogos incluídos no PlayStation Plus Extra – o nível intermediário, que adiciona uma biblioteca sob demanda aos recursos Essential – e para os jogos incluídos no PlayStation Plus Premium – o nível máximo , que também agrega jogos clássicos e a possibilidade de curtir alguns deles via nuvem.

Se estiver interessado, você pode assinar o PlayStation Plus em O cartão está à venda na Amazon.