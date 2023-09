Windows XP, Winamp e música dos anos 2000 | Você não pode deixar de ser dominado pela nostalgia

Quem não se lembra com nostalgia de computadores antigos, do Windows XP e de softwares reprodutores de música?

Todas aquelas pessoas nascidas nas décadas de 80 e 90 certamente se lembrarão com saudade de quando voltaram da escola, Passaram a tarde na frente do computador no início do novo milênio. Naquela época, os computadores usados ​​pela maioria dos jovens tinham… Sistema operacional Windows XP O que ele tinha Um baque inconfundível Qual indicado ligado e outro desligado.

Além disso, muitos não vão esquecer isso mesmo agora O famoso programa reprodutor de música E o vídeo que acompanha é o vídeo pré-instalado Leitor de mídia do Windows, WinAmp: Você alterará a aparência visual do player pelo menos uma vez, usando o item “Propriedades” no menu suspenso que se abre quando você clica com o botão direito. Por sua vez, o elemento mais exclusivo do Windows Media Player são seus diversos elementos eletrônicos Vários gráficos animados Qual Acompanhe a operação De musica.

O Windows XP é disponibilizado aos seus “usuários”, um O software de escrita é totalmente gratuito Que pode substituir o pacote Microsoft Office ou Open Office: Bloco de notas. Mas há outro dispositivo distinto que tem sido utilizado por todos e modificado ao longo do tempo: o mouse. Antigamente, apenas uma pessoa usava mouse naquela época Brinque com uma pequena bola de borracha dura que foi colocado dentro do ratoem sua parte inferior, servia para fazê-lo mover-se e deslizar na superfície da mesa.

Jogando jogos de computador no início do novo milênio

Para aqueles que não estavam interessados ​​em ouvir música ou escrever, sempre podiam Use seus computadores para jogar e se divertirna tarde de lazer, com os clássicos Videogames pré-instalados “Pinball” ou “Campo Minado”. Em vez disso, muitos outros decidiram instalar videogames de diferentes categorias: De “shooters” a jogos de corrida de carros e motosatravés de jogos de RPG ou jogos de estratégia.

Entre os videogames mais populares não podemos deixar de mencioná-lo “Esquadrão da Virtude”, um jogo de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela Sega Enterprise desde 1994. O objetivo do jogo era muito simples: eliminar todos os oponentes usando uma arma, sem ser atingido ou morto. Por fim, devemos citar também o jogo de motos, no qual você pode socar seus rivais durante a corrida para derrubá-los e vencer.