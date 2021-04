Sem bateria interna e PSN, os jogos não iniciam, nem mesmo offline – Nerd4.life

PS4 Equipado com a bateria Interno para alimentar o chip CMOS. O problema é que se for drenado, danificado ou removido, o controlador não será capaz de operar nenhum deles Brinquedos, Nem mesmo no modo offline, quando não há conexão com PSN.

Mais de 113,8 milhões de PS4s foram vendidos em todo o mundo e, há poucos dias, uma conta do Twitter dedicada à preservação de videogames levantou a questão legítima do que aconteceria se tal situação surgisse com o carro-chefe anterior. Sony.

Claro, surgiram preocupações após o fechamento da PlayStation Store para PS3, PlayStation Vita e PSP: a possibilidade de que Daqui a vários anos Também pode ocorrer em Playstation 4.

Bem, o usuário fez um teste removendo a bateria de seu país Playstation 4. O resultado? O console não pode mais jogar nenhum jogo, nem online nem offline, quando não há conexão com PlayStation Network.

O problema parece depender da sincronização de arquivos Prêmios, Portanto, há a possibilidade de que seja resolvido de alguma forma com um Atualizar A partir de Firmware.

Claro, felizmente a questão foi levantada: em algum momento, inevitavelmente, a bateria do PS4 vai acabar e há a possibilidade de que algo mude na PlayStation Network: será importante naquele momento que a Sony já encontrou uma solução .