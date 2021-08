A “Ferrari chinesa” chega à Itália em setembro. Será produzido em Motor Valley

Há alguns meses falava-se muito sobre a participação da joint venture entre os chineses faw E os americanos EV SilkUma região industrial italiana chamada Motor Valley. Após a participação do Conselho Regional deEmilia Romagna Chegou-se a um acordo para uma fábrica que produz supercarros com a marca Hong Chi, localizado na aldeia escadas, no município de Reggio Emilia.

Agora descobrimos também que o primeiro carro a ser construído, graças a um investimento de um bilhão de dólares, será mostrado na Itália, durante Semana de Design de Milão, no início de setembro. Isto é o Hongqi S9, Carro plug-in ibrida. Com um trem de força sofisticado e não convencional. A base é um motor a gasolina V8 de 4 litros, que sozinho pode produzir 880 cavalos de potência. Motor Supercharged por A Turboalimentador elétrico, então cercado por dois motores elétricos, com um total de cerca de 1.400 cavalos.

Para administrar todo este setor elétrico, obviamente é necessária uma bateria generosa, que também poderá ser recarregada com postes ou tomadas domésticas. Isso permite que o carro também tenha uma bobinaAlcance 100% elétrico até 40 km.

Para quem viu no S9 decidiu se referir ao estilo europeu, ele rapidamente disse o porquê. designer Walter de Silva, que chefiava o departamento de moda da Grupo Volkswagen por muito tempo. A primeira criatura do Silk-FAW também é um desafio para ele FerrariDevido a sua proximidade com a sede Maranello, 32 km para ser exato. Mesmo o preço do Hongqi S9 certamente não será um “carro chinês”: para levar um para casa, você precisará de 1,5 milhão de euros.