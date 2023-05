Horizon Forbidden West: Burning Shores: A cantora continua sendo abusada por jogadores homofóbicos

cantor Julie Elvin continua a receber mensagens de ódio Por jogadores homofóbicos desde que foi introduzido no mercado Horizon Forbidden West: Burning Shoresonde cantou para a trilha sonora. a razão? Sua voz é ouvida em um momento chave do jogo, que é a propaganda LGBTQ.

Atenção, porque estamos prestes a darfique atento Na Trama Proibida Ocidental do Horizonte: Margens Ardentes. Se não quer saber de nada, saia do noticiário.

Isso é revelado principalmente no decorrer do jogo aloy, protagonista da série, é lésbica e está apaixonada por outra personagem, com quem acabam se beijando. Para mais detalhes clique aqui.

Vamos ler as mensagens de Elven: “Desde o lançamento de Horizon Forbidden West: Burning Shores em abril, tenho recebido mensagens privadas raivosas de jogadores, porque minha voz está em uma cena de DLC que eles estão vendo”propaganda LGBTQRecebo emojis de vômito, mensagens como “Deus nunca vai te perdoar”, “Você arruinou o horizonte” e muito mais”.

“Os comentários positivos e de amor superam os negativos, mas as constantes mensagens de ódio mostram o quanto mudou. Amor é amor. Narrativamente, essa cena faz tanto sentido que continuo a aguardar parte dela.” guerrilha E tenho orgulho de fazer parte disso.”

Para esclarecer: não estou falando de mensagens privadas em que as pessoas dizem que não gostam da história, mas odeiam e-mails. Isso não me choca muito (e não posso levar isso a sério ou levianamente, seja honesto), mas é um lembrete de quanto isso ainda não mudou.”