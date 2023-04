Motores Exóticos: Pistão Rotativo Oscilante MYT | FormulaPassion – tecnologia

Em 1923, o pesquisador alemão Otto Lutz propôs um projeto inovador de motor térmico baseado em um sistema de pistão flutuante. A proposta não foi particularmente bem-sucedida, mas quase cem anos depois outros tentaram superá-la, com projetos na Rússia e nos Estados Unidos. E especificamente na América, Rafael Morgado desenvolveu nos últimos vinte anos um motor de anel com pistões oscilantes. Com a liberação de alta potência a um preço compacto recorde, alta eficiência e construção extremamente simples, o motor MYT tinha todos os requisitos para revolucionar a indústria automotiva, mas seu destino ainda não estava escrito.

a operação

MYT é um acrônimo para Enorme, mas arrumado, um nome que enfatiza seu desempenho massivo, apesar de seu tamanho pequeno. O motor é construído em torno de uma estrutura circular com oito pistões agrupados em quatro pares. Quando o empurrador está ativo, os pistões deslizam em um movimento circular ao longo do anel, porém A distância mútua entre eles não permanece constante. Em vez disso, eles se aproximam e se afastam um do outro para comprimir a mistura ar-combustível, fazendo com que sua combustão se acenda para gerar trabalho útil. Tudo isso é possível graças ao movimento rotacional do virabrequim conectado ao movimento dos pistões girando ao longo do anel, mas um certo mecanismo mecânico também pode alterar sistematicamente a distância recíproca.

Seguindo o percurso de cada par de pistões, sua passagem abre a porta para entrada do ar de combustão no início da revolução. Os dois pistões continuam a girar, Comece a aproximar e compactar a misturaaté chegar ao ponto onde o injetor de combustível está localizado. De facto, o MYT nasceu como um motor a gasóleo, mas por admissão do seu inventor, nada impede a integração de velas de ignição e o seu abastecimento de gasolina. A mistura ar-combustível comprimida provoca uma combustão que separa os pistões, gerando trabalho útil que é transmitido ao virabrequim. Neste ponto, os pistões alcançam um novo orifício que permite a descarga dos gases de escape, liberando a câmara de combustão para poder reiniciar o ciclo.

Vantagens

O potencial do MYT é multifacetado, a começar pelo seu excelente equilíbrio, porque é, de facto, um motor rotativo. Ter pelo menos quatro pares de pistões garante que cada ciclo seja bem feito 32 batidas, e libere um torque extremamente alto. Acresce ainda que o MYT não só é muito compacto, como também relativamente simples e barato tendo em conta que é composto por apenas cerca de vinte componentes, dos quais Apenas quinze partes móveis. Na verdade, os pistões desempenham as funções de vários componentes de um motor térmico convencional, como a câmara de combustão e o sistema de distribuição. Assim, o MYT é oferecido sem cabeçote, válvulas, árvores de cames, correias dentadas e engrenagens. Partes móveis reduzidas reduzem custos, mas os atritos são geralmente responsáveis ​​por cerca de 30% das perdas de calor do motor, em favor da eficiência mecânica. Além disso, um mecanismo intermediário especial garante que os pistões realmente permaneçam no ponto morto superior, ou seja, na posição de volume mínimo da câmara, por um longo tempo, igual a Aproximadamente 12 graus de rotação do virabrequim. O resultado é uma mistura mais fácil de ar com combustível e melhor combustão que continua ao longo do curso de expansão.

Números

Os valores de referência do MYT são muito variáveis, por se tratar de um motor que pode ser facilmente dimensionado de acordo com as aplicações, tanto a diesel quanto a gasolina. Os protótipos nasceram como uma ideia alternativa a um motor de arrancada, com cilindrada padrão de 14 litros, 32 batidas por rotação e 5.400 Nm de torque. No entanto, foi realizado um estudo com a Exxon-Mobil para substituir um motor diesel marítimo de tanque alto de 5 andares por uma unidade MYT de apenas 1,5 metros de diâmetro e 2 metros de espessura, adequadamente modificada para fazer 200 rajadas por ciclo. Morgado também assumiu uma versão de carro, estimando que usando um motor diesel de 11 quilos em vez de um V8 de 360 ​​quilos, teria sido possível alcançar Com um consumo de 60 km/litro. No entanto, talvez a referência mais representativa e abrangente para o motor de pistão oscilante seja sua extraordinária relação peso-potência, que é 40 vezes maior que a média dos motores convencionais.

Aplicações e portas futuras

Conceito Enorme, mas arrumado O motor é muito versátil, o que o torna adequado para uso como gerador ou como veículo motorizado, marítimo, pesado ou até mesmo uma usina de aviação. Pouco antes da pandemia, em dezembro de 2019, Morgado concedeu uma entrevista ao Medium.com que coincide com uma das últimas novidades do projeto, onde também falou da ideia de uma versão de 64 turnos para substituir os aviões típicos motor turbo-bypass. Ao todo, foram construídos três protótipos do projeto original de 14 litros a diesel, e Morgado também revelou um programa ambicioso: A maior parte dos testes foi feita no protótipo número 1. Ele foi instalado no uNo Ford Focus funciona como um carro híbrido a ar. Um grande achado, mas não podemos dizer mais. Por favor, seja paciente.” Na verdade, o mesmo inventor demonstrou como o motor de 13 litros do MYT, se funcionasse apenas com sistema pneumático, ainda poderia liberar 134 cv e 1.100 Nm de torque. Morgado também estava trabalhando em uma versão de 2,4 litros projetada especificamente para uso automotivo, mas nenhum motor MYT foi produzido, embora o plano fosse vender a licença para usá-lo por US $ 3 milhões. Desde o final de 2019 que não surgiram novas atualizações do Morgado, mas a esperança é que a pandemia tenha simplesmente abrandado o ritmo de um projeto que ainda não expressou todo o seu potencial.

Foto: Medium.com