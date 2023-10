Cities: Skylines 2 recebeu muitas críticas negativas no Steam, mas ainda é o número um no ranking

Revisão de melhoria

Resumindo, o aviso da Colossal Order de que Cities: Skylines 2 não teria um bom desempenho no lançamento não ajudou muito, já que muitas pessoas compraram o jogo de qualquer maneira.

É preciso dizer que parece haver problemas mesmo em poucos detalhes, como reclamou o usuário, por exemplo Geofa243: “Você não pode renderizar um jogo com atraso no i9 e 3060ti em configurações baixas.” No entanto, a melhoria está no centro da maioria das críticas, por exemplo Fauci 78: “Esqueça a tranquilidade de ver sua cidade pulsar ao ritmo da vida urbana; em vez disso, prepare-se para ver uma apresentação de slides que deixaria qualquer artista de ponto cruz orgulhoso. ‘Frame drops’ é um eufemismo; é mais como “Com cada quadro capturado é uma preciosa obra de arte que o jogo escolhe para nos mostrar em uma prévia exclusiva de alguns segundos, um por um.”

Porém, é preciso dizer que quem conseguiu jogá-lo fala de um título muito bem feito e atraente. Além disso, há muitos depoimentos contendo dicas de como melhorar o jogo. Resumindo, se você não quer brigar com as configurações gráficas, parece melhor esperar um pouco antes de comprá-lo.

