Hoje na Amazon por um preço imperdível

🔔 A oferta do Google Pixel Watch expirou, mas não se preocupe, se você ama a marca, encontramos hoje à venda. Google Pixel com corpo de aço Aço inoxidável prateado escovado, a um ótimo preço.

Hoje queremos falar sobre um smartwatch realmente excepcional encontrado na Amazon; Vamos falar sobre o primeiro dispositivo de pulso verdadeiro da gigante de Mountain View, que é google pixel watch. Estamos perante um smartwatch para dispositivos Android que permite monitorizar as atividades desportivas, acompanhar o progresso do treino, gerir parâmetros de saúde e é, ao mesmo tempo, um excelente e preciso notificador. A versão que encontramos no site de e-commerce é aquela com o módulo WiFi e a caixa em aço inox na cor prata. Em vez disso, a fita é na coloração Chalk Active. Quanto custa esta maravilha? Apenas 324,93 euros em vez de 386,38 euros. A economia é bastante agradável e se você já comprou um telefone Pixel (ou está prestes a comprar um), esta ferramenta com certeza será para você.

Google Pixel Watch na Amazon: a melhor compra de hoje

O Google Watch tem um belo design, com uma caixa redonda e abobadada, telas OLED de última geração protegidas por Corning Gorilla Glass resistente a arranhões e, sob o corpo, encontramos o BigG’s Wear OS. Todas as informações serão visíveis de relance. O gadget permitirá que você fique atualizado com suas atividades, progresso esportivo, calorias queimadas e muito mais, graças ao suporte de rastreamento de condicionamento físico do Fitbit. No entanto, você poderá monitorar sua frequência cardíaca, obter informações relacionadas à qualidade do sono e também monitorar sua frequência cardíaca ou fazer um eletrocardiograma no pulso.

Você pode trocar as pulseiras para combinar o gadget com sua roupa, pode pagar no relógio com o Google Wallet e pode até usar o Google Maps. O que você quer a seguir? Por apenas 324,93 euros Este relógio inteligente é incrível. Pense nisso se você tiver um smartphone do Google.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.