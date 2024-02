eShop: Muitos jogos Nintendo Switch estão à venda com a promoção “The Fun Continues”.

Agora eu vouLoja online do Nintendo Switch o Vendendo “A diversão continua”.que oferece centenas de jogos de console portátil com até 70% de desconto.

As promoções incluem alguns ótimos exclusivos do Nintendo Switch, como Kirby and the Lost Earth, Xenoblade Chronicles 3, Splatoon 3 e New Super Mario Bros. U Deluxe, que é oferecido por 39,99€, com 33% de desconto no total.

Há também uma grande seleção de jogos de terceiros. Entre tudo isto destacamos EA Sports FC 24 a 17,99€, Dragon Ball FighterZ a 9,59€, e Hades a 12,49€.