Xbox: Fable, Contraband, Banjo-Kazooie e o jogo de software de identidade estão no centro dos últimos rumores

Também está incluído entre vários jogos em desenvolvimento pelas equipes do Xbox mito, o tão esperado jogo de RPG. Quando isto estará pronto? Não temos confirmação oficial, mas o leaker NatetheHate (que tem um histórico nem sempre positivo) menciona que o período de lançamento previsto pela equipe é 2025. Além disso, acrescenta que Contrabando Em vez disso, ele poderia chegar este ano, embora ele realmente não acredite nisso. Ele acrescenta que também idSoftware Roda em um IP de jogo bem conhecido durante o jogo Banjo-Kazooie Ele passou por uma reinicialização de desenvolvimento.

Nós nos lembramos disso mito Ele está em desenvolvimento há muitos anos. Foi anunciado oficialmente em 2020, mas já foi comentado em 2018 graças a vazamentos do jogo. No entanto, há anos que é difícil obter informações oficiais. Isso mudou em março de 2022, quando o ex-designer principal do jogo Juan Fernández de Simone revelou que o lento progresso do projeto Fable se devia em parte à inexperiência da Playground no gênero e à abordagem “frugal” (a equipe é menor do que um típico estúdio de desenvolvimento AAA). ).

Também em 2022, espalharam-se rumores sobre Reduzindo a taxa de fluxo Isso gerou uma resposta oficial da produtora sênior Amy Locke, que comentou que a expansão é um componente regular do desenvolvimento de videogames. No entanto, no final de 2022, surgiu outro relatório sugerindo um desenvolvimento lento, com Jez Corden do Windows Central especulando que a adaptação do motor ForzaTech (destinado a jogos de corrida) ao RPG pode ser a razão por trás do mundo aberto.

Mas em 2023, descobriu-se que Fable era Ainda está em plena produção. Pelo menos um trailer de Playground foi mostrado, embora sem qualquer jogabilidade. O lançamento, se NatetheHate estiver certo, provavelmente será no final de 2025.