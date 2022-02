Ele vai matar o odiado Nazeem de Skyrim todos os dias até ele sair – Nerd4.life

Ainda há um longo caminho a percorrer antes de lançar Pergaminhos Sheikh 6, enquanto a Bethesda ainda não lançou Starfield, mas o jogador decidiu esperar Nazim será morto todos os dias, sem dúvida o personagem não-jogador mais odiado Skyrim.



Nazim, o personagem mais odiado de Skyrim

Por que ele é tão desprezado? Digamos que ele seja um personagem muito arrogante e arrogante, tanto que sua frase arquetípica se tornou proverbial e conhecida por quem passou mais do que algumas horas no mundo de Skyrim: “Você chega às nuvens com muita frequência? estou dizendo, é claro que você não.” estão fazendo”.

O homem engraçado, Redguard, pode ser encontrado fora de sua fazenda, Chillfurrow Farm, localizada ao sul de Whiterun. Quem sabe como sua esposa, Ahlam, vai lidar com isso. É verdade que Nazim não dorme na fazenda, mas em um quarto do The Drunken Huntsman… os dois não nos dizem nada.

Em qualquer caso, seu mestre, esse é o nome do jogador, determinado a matá-lo todos os dias, de formas cada vez mais criativas, postando cada morte em seu canal no YouTube. Vejamos um dos muitos vídeos em que Nazim Al-Maskeen encontra um final triste (essa história já dura mais de quatro meses).

Quem sabe se Nazim ou Siddiq sofre mais. O que você acrescenta a essa história dramática? Vamos torcer para que a Bethesda lance The Elder Scrolls 6 o mais rápido possível e os salve de seu triste destino.