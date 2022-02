A Sony comprou a Bungie e Destiny para Project Spartacus, o “novo” PS Plus, para Schreier – Multiplayer.it

Jason Schreier, giornalista da Bloomberg e insider dell’industria videoludica, tem a propriedade de aquisição da Bungie da parte da Sony PlayStation. A seguir, um dei motivi dietro que esta scelta é potencialmente Project Spartacus, o novo lançamento “evoluzione/fusione” de PS Plus e PS Now.

Schreier precisamente afferma: “Quando Spartacus verrà pubblicato (é previsto para esta primavera), combine os pianos atuais de abbonamento da Sony, PlayStation Now e PlayStation Plus, em um novo programa para três ao vivo. Gli utenti saranno in grado di pagare una quota mensile per accedere a un catalogo di giochi vecchi e nuovi da tutte le piattaforme PlayStation.”

“Você terá uma diferença no Xbox Game Pass e Spartacus: Sony, uma diferença da Microsoft, não tem intenção de medir imediatamente todos os seus maiores jogos no serviço. L’azienda giapponese fa troppi soldi com franquia como Horizon e God of War por smettere de vender em seus jogos mais recentes a 60 ou 70 dólares por ano. Ouse via quei giochi como parte de um abbonamento potrebbe anche portare ad altri mal di testa. Potrebbe consumar i bonus di ogni studio PlayStation, il che non farebbe piacere al personale.”



PlayStation x Bungie

“Outra parte, jogos como Destiny 2, que são atualizados regularmente com novos conteúdos, são a música perfeita para Spartacus. Ecco perché Sony tem detto que esta settimana che sta investindo em 10 cosiddetti jogo serviço ao vivo nei prossimi cinque anni. Destiny 2 é gratuito para jogar inicialmente, ma fa pagare i giocatori per i nuovi contenuti nelle espansioni e nei season pass. É fácil imaginar que a Sony inclui o conteúdo com Spartacus, ou forse potrebbero ousa vantaggi speciali agli abbonati.”

“Simili sinergie dovrebbero accadere com outros jogos de serviço online da Sony. Com a Bungie, a Sony ou a primeira geração da pessoa com experiência legada no serviço ao vivo do jogo. È una sfida che è molto più difficile di quanto possa sembrare ei nuovi chegar potrebbero aiutare gli altri studi di Sony ad imparare a fare lo stesso.”

“Também é fácil imaginar que o Spartacus chega ao PC, pode competir diretamente com o Game Pass da Microsoft. Este é um risco como Destiny 2 avrebbe mais valore, e é um dos motivos para a vida da Bungie che Sony não é especificamente para o Destiny non diventryà un’exclusiva PlayStation.”

Tudo o que você quer fazer é perfeito para quem quer que seja Sony vuole che i dipendenti di Bungie rimangano: está pronto a pagar $ 1,2 miliardi pur che este avvenga. Sony vuole acesso a todas as experiências da Bungie e dei suoi dipendenti, non solo ai suoi marchi.