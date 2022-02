Ecco vem com 220 euros de desconto no PS5 e Xbox Series X

Vote guadagnarvi senza sforzo fino a 220 euros de gastar poi para comprar um novo PS5 ou um Xbox Series X? Abbiamo l’offerta che fa per voi.

Troque um PS5 ou um Xbox Series X que não é tão fácil. Gli scalper sembrano essersi un po’ calmati, con un interesse que sta spaziando non solo tra le console ma anche tra i test antigenici e molecolari per il Covid. Ma questo non ha portato a un sostanziale miglioramento della situazione approvvigionamento.

Ciononostante, nelle grandi catene di negozi come Mediaworld e GameStop qualche console comincia a spuntare con un po’ più di estabilidade. E proprio di una di queste catene vi parliamo oggi com una offerta che potrebbe farvi molto felici.

220 euros em dinheiro para gastar no PS5 ma non solo, eu dettagli della promozione

Sappiamo tutti che GameStop tende a criar oferta e pacote (legali ma non troppo graditi) che poi si dimostrano un po’ scomodi. Ma stavolta, nel nuovo volantino di febbraio, c’è una promozione degna di nota.

Non si tratta di uma promoção de tutto nuova ma mais più che altro di un molto gradito rinnovo di un esperimento già tentato dalla catena di electronica e videogiochi: la supervalorização delle vecchie PS4. Você tem um PS4 e pode liberar até mesmo dinheiro com dinheiro e sem amarras, o inglês pode chegar a 220 euros para gastar com o dinheiro, mas não por jogo dentro de GameStop e não por jogo por um produto PlayStation. Vote mttere da parte un gruzzoletto para o PS5, bene. Vote tradire Sony e passará alla grande X, bene lo stesso. Vote mollare tutto e farvi la Nintendo Switch, ok anche quello. Volete comprarvi un tapis roulant, andata.

As indicações únicas que vengono dal volantino são infatti riguardo la valutazione della console in base al modello e il vincolo vero é che dovrete ripportare console e acessórios originais com la scatola. Nello específico avrete 220 euros para reportar no PS4 Pro, 190 euros por la Slim e 150 por la Fat. A operação é válida para todos os períodos de validade do volantino depois de um tempo até o início marzo por potter decide cosa fare com o console vostra.