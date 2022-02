Bots multiplayer estão prestes a ficar mais fortes – Nerd4.life

A 343 Industries revelou em um novo post em seu fórum a próxima atualização dedicada a aura infinita Haverá um ajuste personalizado para Robô multijogador: será retornado mais poderoso.

Atualmente, quando um jogador sai da partida multijogador Seu lugar foi ocupado por um bot, que foi definido para o nível de dificuldade “Navy”. No entanto, os jogadores do Halo Infinite reclamaram que ter um ou mais bots na equipe é uma grande falha. Os jogadores então pediram para remover ou atualizar os bots. Agora, a 343 Industries decidiu agradar os jogadores.



master head e cortana

“Na próxima semana, a dificuldade do robô aumentará do Corpo de Fuzileiros Navais para o ODST”, disse ele. John Junicek, gerente de comunidade sênior Por 343 Industries, no post no fórum oficial. “Isso significa que quando um jogador sai e um bot toma seu lugar, o bot agora estará no nível de habilidade ODST. Espero que os bots ODST ajudem sua equipe quando entrarem em seus jogos pela primeira vez.”

Essa nova mudança certamente dará as boas-vindas aos fãs de Halo Infinite, que tiveram más notícias ultimamente: a 343 Industries não está pronta para falar sobre Seasons, Co-op e Forge. A equipe precisa de tempo para elaborar os detalhes das próximas atualizações.