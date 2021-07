Malevento, o novo mapa italiano, parece que está atrasado – Nerd4.life

Observe e observe Ele deve ter recebido um novo mapa Ele estreou no servidor de teste em 22 de julho e era para ser Malevento, um novo cenário de inspiração italiana, será lançado ao público no dia 17 de agosto.

Pelo menos é o que vazou esses dias, porque a Blizzard cancelou oficialmente a coisa toda Adiar o lançamento Do novo mapa do Malevento, talvez esperando um momento mais favorável. A razão pode ser encontrada no recente processo movido pelo estado da Califórnia contra a Activision Blizzard, acusada de discriminar mulheres.

O caso recebeu ampla repercussão, a ponto de levar alguns jornais a boicotar os jogos da empresa e o ex-CEO a se desculpar. Para manter o silêncio da mídia social da Activision Blizzard nos dias de hoje, claramente não era o momento de lançar uma novidade importante para a Overwatch, que será adiada para uma data a ser determinada.



Overwatch, mapa de Malevento inspirado na paisagem italiana

“O mapa maravilhoso se passa em uma região montanhosa italiana com cenários absolutamente fantásticos que se expandem até onde a vista alcança”, diz Ele descreveu Posteriormente cancelado pela Blizzard. “No centro do novo local está uma base secreta do Talon em torno da qual os jogadores lutarão.”

A nova área inclui uma série de faixas estreitas e áreas mais abertas, alternando assim áreas adequadas para combates de curta distância com outras áreas de maior alcance, tudo sob o sol italiano característico que a cenografia apresenta.