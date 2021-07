Excelente pré-venda de vendas para Amazon MMO – Nerd4.life

novo Mundo Imediatamente se definiu Primeiro no gráfico de vendas do Steam, explicando como pedido antecipado Funciona muito bem com o novo MMORPG da Amazon, com o jogo ocupando os primeiros lugares em duas versões.

A classificação, relatada pelo analista de mercado Daniel Ahmed, também conhecido como ZhugeEX, refere-se a jogos criados Mais vendas dólar, e vê o Novo Mundo ainda dominante na fase de pré-venda, com o Standard Edition um e o Deluxe Edition dois.

Obviamente, a fase de teste beta, após incidentes misteriosos com falhas de GPU, ocorreu convencido Muitos jogadores, duas edições do Novo Mundo na pré-classificação passaram dos dez últimos para o topo em uma semana.

Quanto ao resto, Monster Hunter Stories 2 faz uma jornada reversa indo do primeiro ao oitavo, e F1 2021 essencialmente mantém a mesma posição enquanto Death’s Door aparece em nono, com Days Gone aparecendo entre os dez primeiros também graças aos descontos oferecidos no último período .

Mais vendidos do Steam – Setimana De 19 a 25 de julho de 2021: