A história de Mario Strikers, a reinterpretação insana dos jogos de futebol da Nintendo

Nesse quadro, em 2005, no final do ciclo de vida do Nintendo GameCube, entrei Atacantes do Super Mário (Mario Smash Futebol na Europa). Os criadores são canadenses Jogos de próximo nível que na época estava em seu terceiro jogo, o primeiro criado em colaboração com a Nintendo, mas certamente não o último, tanto que foram Recentemente adquirido da empresa japonesa. Embora o nome sugira futebol, Super Mario Strikers é na verdade um jogo futebol Ou melhor, futsal, futsal. Com algumas regras especiais, como ausência de faltas e arremessos, além de – à margem – cercas elétricas invisíveis.

Nem todos os esportes Marisc são igualmente bonitos, mas alguns (não menos Mario Tennis Aces ) abordar ou alcançar a excelência. Embora sejam muito diferentes, todos têm características comuns. Primeiro, não é desenvolvido diretamente pela Nintendo, que fabrica e supervisiona as operações por meio de equipes dedicadas (por enquanto, principalmente EPD 2). Como acabamos de dizer, Mario Tennis e Mario Golf foram historicamente esculpidos por Camelot. Títulos de beisebol da Bandai Namco, aqueles relacionados aos Jogos Olímpicos da SEGA. Outro elemento comum a todos os jogos é carreira de arcade E o desejo de caricaturar as principais características do esporte original sem traí-lo.

Atacantes do Super Mário



Super Mario Strikers: O primeiro jogo da série lançado em 2005

Super Mario Strikers vendeu 1,5 milhão de cópias e também foi aclamado pela crítica, com uma média Metacritic de 76. É uma versão Mariesque do, como mencionado anteriormente, o jogo de futsal: Goalkeeper (neste caso Kritter, substituído no Switch por Boom Boom , que é mais consistente com o contexto) e quatro jogadores. Estes últimos não eram os mesmos e não nos referimos apenas às diferentes características do mesmo. Eles foram divididos em capitães (e eram oito) e atores coadjuvantes (quatro). Assim a equipe era composta por goleiro (Cratter), A capitão (Mario, por exemplo) e três coadjuvantes (Koopa, Toad, Hammer Bros. e Birdo). Em suma, as equipas são bem definidas pelo seu capitão. Como sempre, Mario era o equilibrado, o Wario pesado, e assim por diante. Surpreendentemente, neste primeiro capítulo não havia carrinho que simplesmente aparecia no campo para quebrar caixas, inclinar o teto e atirar ao redor.

Incêndio carrinho Nem tudo estava no bolo de violência do jogo: não apenas faltavam faltas (uma espécie de futebol florentino, em essência), mas as armas também foram incluídas no espírito mariokartesco completo. Armas obtidas como “créditos” para determinadas ações (por exemplo, a falta sem bola), que podem ser usadas para bloquear as transformações ofensivas do adversário, protegendo-se dos adversários durante o ataque.

Super Mario Strikers não tinha muitos modos e tinha um conjunto limitado de personagens e estágios. No entanto, graças à qualidade dos controles e sua mecânica de jogo, conseguiu ser amado por muitos jogadores. Os jogos foram muito divertidos, e foi possível se inscrever de várias formas, não apenas Superterry, que valia dois pontos: chutes carregados que, sem impedimentos, eram feitos bloqueando no tempo – como nos jogos de golfe – uma linha que oscilava da esquerda para a direita. Super Mario Strikers também introduziu uma característica importante da série – a ira de seus heróis: em animação e situações, os personagens da Nintendo neste jogo eram mais “ruins” do que o normal.