Starfield se tornará oficialmente “Starfield” a partir de junho, com a marca registrada – Nerd4.life

Apesar de estarmos falando sobre isso há quatro anos, marca comercial A partir de campo estelar se tornará Oficialmente apenas em junho de 2022O registro com o reconhecimento oficial da marca só será concluído a partir do próximo mês.

Não que mude muito neste momento, mas é claro que até agora havia a possibilidade, para qualquer outra empresa ou pessoa física, registrar o nome Starfield com o nome do modelo logotipo circular Por seu jogo espacial diferente, que provocaria uma situação muito estranha.



Starfield, o logotipo será oficial a partir do próximo mês

Além disso, não será um problema novo no mundo dos videogames, como evidenciado pelo caso da Ubisoft forçada a mudar o nome de Gods & Monsters em Immortals: Fenyx Rising.

Assim, a marca Starfield terá valor jurídico, como marca registrada, a partir de 14 de junho de 2022. O nome Starfield foi registado anteriormente, mas este novo desenvolvimento parece estar relacionado não só com o nome mas também com a composição do logótipo com o design circular e tipo de letra utilizados, o que provavelmente será fundamental em termos de promoção relacionada com o jogo.

Enquanto isso, Starfield foi adiado para 2023, então ele não poderá aparecer em 11 de novembro de 2022, o que provocou uma enorme controvérsia dos fãs (e não apenas). De qualquer forma, o jogo provavelmente será exibido no Xbox & Bethesda em 12 de junho.