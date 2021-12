A temporada 1 não pode começar antes de março, para o fator de dados – Nerd4.life

Para quem não pode esperar temporada 1 A partir de Battlefield 2042 Pode haver algumas más notícias. De acordo com o trabalhador de dados Temporyal, um nome bastante conhecido no ambiente de Battlefield, a primeira temporada do atirador DICE pode não começar até um mês atrás. Março de 2022.

De acordo com os resultados de sua pesquisa nos arquivos do cliente do jogo, o operador de dados diz que o layout está bom no momento 12 semanas de pré-temporadaA primeira temporada está prevista para começar em março. O fator de dados observa que alguns deles podem simplesmente ser “substitutos” ou algum tipo de Plano B no caso de a DICE falhar em completar os preparativos para a 1ª temporada em uma determinada data, então, por um bom motivo, siga este conselho com cautela.

No entanto, se o lançamento da primeira temporada for confirmado em março, isso significa que os jogadores de Battlefield 2042 podem ter que esperar muito tempo antes que o novo conteúdo chegue em profundidade, embora não possa ser descartado que a DICE não irá, em nenhum caso, lançar novos mapas, modos, etc. Mesmo antes da primeira temporada.

Temporyal também afirma que “Exposição” será o nome final do mapa anteriormente encontrado nos arquivos do jogo como “Ridge”. A chegada do novo conteúdo de qualquer maneira já foi confirmada por um porta-voz da DICE na GameSpot, então isso não é novidade.

Se você ainda não experimentou o Battlefield 2042, o jogo está disponível para PC no Steam e estará disponível até amanhã, segunda-feira, 20 de dezembro.