Xbox Game Studios, Matt Booty gostaria que as pessoas entendessem que leva de 4 a 6 anos para triplicar

Booty morreuPresidente Xbox Game StudiosEle disse que tanto os jogadores quanto a indústria em geral e, portanto, também a imprensa, devem entender que os maiores jogos agora possuem ciclos de desenvolvimento Cerca de 4-6 anos de idade.

O CEO do Xbox abordou o assunto em entrevista ao Axios, onde disse, sobre títulos de maior orçamento: “Acho que a indústria e os fãs estão um pouco atrasados ​​em entender que jogos não se desenvolvem mais em dois ou três anos.” E isso leva quatro, cinco e seis anos.”

O comentário de Booty vem diante de muitas críticas dos fãs Horário do anúncio Dos jogos, principalmente alguns que não apareceram na recente Xbox Game Show, que muitas vezes não levam em conta as realidades atuais do mercado e o quanto os ciclos de desenvolvimento cresceram.

Nas últimas gerações, nos acostumamos com lançamentos frequentes de jogos de série única. Por exemplo, na geração do Xbox 360, vimos mais capítulos de séries como Halo e Gears of War chegarem durante o ciclo de vida do console, mas hoje não é mais possível ter as mesmas batidas, a menos que você dedique muitos recursos maciços a cada série individual, o que é uma possibilidade que só pode ser considerada com sucessos como Call of Duty, que em qualquer caso exigem muito tempo e organização.

O crescimento no tempo de desenvolvimento se deve em grande parte a um aumento nas expectativas do público, como Booty explicou à Axios: “As expectativas são maiores. O nível de fidelidade que podemos lançar aumentou.”