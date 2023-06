Remova esses aplicativos do seu telefone imediatamente, eles podem esvaziar sua conta bancária

Existem alguns aplicativos móveis muito perigosos que podem acabar com nossa conta bancária. Aqui estão as coisas que devem ser removidas imediatamente.

o telefones inteligentes Ele faz parte de nós há muitos anos Vida cotidianaUsado não apenas para receber e fazer chamadas, mas também para encontrar a rota mais curta enquanto dirige ou faz compras, só para citar alguns. Na verdade, as funções são quase ilimitadas, graças Muitos aplicativos Podemos instalá-los através da Play Store ou da App Store, dependendo se temos um modelo Android ou iPhone.

Muitos entidades estatais E também instituições bancárias Agora você tem seu próprio aplicativo dedicado e, portanto, é natural que você tenha muitos aplicativos instalados em seu celular.

Infelizmente, não é só a sociedade que se tornou mais tecnológica, mas também os bandidos, que criaram novas formas de nos enganar e roubar nosso dinheiro. Uma delas tem a ver com a criação malwareVírus muito perigosos.

O pior é um velho conhecido especialistas em informática, que já o havia definido em 2021, e agora ressurgiu, mais poderoso, capaz de literalmente esvaziar nossa conta bancária. Ele se infiltra em alguns aplicativos e, a partir daí, rouba nossos dados confidenciais, inclusive aqueles relacionados à nossa conta bancária. melhor então Desinstalar aplicativos imediatamente Para evitar esgotar nossa conta.

Esses aplicativos são capazes de roubar todo o seu dinheiro

Os usuários do Android correm maior risco: SharkBotNameEsse é o nome do temido malware que infecta quem tem esse sistema operacional. Estreado em 2021, é capaz de aninhar uma janela aberta, e em todos os aspectos mostra uma aplicação real. Em agosto de 2022, uma empresa de segurança cibernética encontrou uma nova versão dele, e mais do que isso.PrejudicialCapaz de roubar cookies para acessar contas bancárias.

Ao parecer inofensivo, esse vírus rouba dados importantes, como logins e senhas, enquanto segue um registro de teclas Capaz de capturar todas as operações realizadas no teclado pelo proprietário do smartphone e, às vezes, continuar trabalhando neste último para o usuário.

Em suma, uma ameaça muito real e perturbadora, se você pensar em quantas contas você tem serviços bancários ao domicílio e usam seus telefones celulares para acessá-lo.

Ambos os aplicativos são excluídos imediatamente do smartphone

Aplicativos infectados por vírus, que apareceram após a atualização, são Mister Phone Cleaner E Segurança Móvel KylhavyApenas dois têm que se defender contra ataques cibernéticos, mas na verdade são usados ​​como “Isca e trocaou como um lembrete.

Hoje, esses aplicativos foram removidos da Play Store, mas estima-se que, antes de o malware ser descoberto, houvesse até 60.000 instalações. Se você está entre aqueles que ainda o têm na tela do celular, a recomendação é que o faça o quanto antes. Exclua-o manualmente imediatamenteem seguida, faça uma atualização móvel para obter mais segurança.