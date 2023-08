A descoberta do local da queda da sonda russa Luna-25 – a última hora

Localizando o local da queda da sonda russa Luna-25. De acordo com simulações realizadas por pesquisadores da Academia Russa de Ciências, o ônibus espacial provavelmente caiu na cratera Ponticulant G, no hemisfério sul lunar. O anúncio foi feito pela agência espacial russa Roscosmos, que também explicou que o fracasso da missão se deveu ao facto dos motores terem funcionado durante demasiado tempo para controlar a descida, 127 segundos contra os 84 segundos esperados.





Os restos da missão que deveria devolver a Rússia à Lua quase 50 anos após a última missão (Luna-24) serão encontrados dentro da cratera de Ponteculent G, relançando as ambições espaciais da Rússia no contexto da nova corrida à Lua . Que vê na primeira fila os Estados Unidos, a China, a Europa, a Índia e o Japão.





O Luna-25 foi lançado em 11 de agosto do cosmódromo de Vostochny a bordo de um foguete Soyuz, e deveria pousar roboticamente na superfície lunar, perto do Pólo Sul, para realizar alguns experimentos científicos e servir como carro-chefe para algumas missões posteriores e mais complexas. E já planejado.





Poucos dias após o lançamento, a sonda entrou com sucesso na órbita lunar, mas durante as etapas de ajuste da órbita em vista da descida, foi registrado um problema com os propulsores: “Eles funcionaram por 127 segundos em vez de 84 segundos”, disse o chefe da Roscosmos. Yuri Borisov em entrevista ao canal de TV Russia 24. “Esta foi a principal razão para o fracasso da investigação”, acrescentou. Nos próximos dias, os técnicos tentarão entender as causas desse mau funcionamento, que pode ser devido a um erro de software ou mau funcionamento da válvula de corte do motor.



