WhatsApp, aí vem a atualização mais esperada que você sempre sonhou. Infelizmente, também há más notícias

Houve muitos desenvolvimentos tecnológicos diversos que testemunhamos nos últimos 20 anos.

Dentro de todos esses desenvolvimentos, mencionamos em particular Internetque em poucos anos se espalhou por todo o território italiano e geralmente por todo o continente europeu, se espalhando como um incêndio primeiro com uma conexão de 56 kb, depois com uma conexão ADSL e fibra ótica.

O advento da Internet, por sua vez, trouxe muitas mudanças, principalmente no setor de telefonia. Vamos considerar, por exemplo, uma aparência telefones inteligentes, que certamente revolucionou o setor de comunicação e mensagens em tempo real. Entre as principais aplicações a esse respeito, citamos Whatsappum aplicativo que foi criado inicialmente por uma taxa e depois se tornou totalmente gratuito, conseguiu conquistar milhões e milhões de usuários em todo o mundo.

Atualizações no horizonte

Além disso, lembramos depois caboque fez do avançado sistema de criptografia, ao contrário, seu ponto forte para começar, e conseguiu conquistar o coração de milhões e milhões de usuários em todo o mundo, mesmo com os recursos que mais tarde foram obtidos novamente do WhatsApp, como A capacidade de editar mensagens E sobre isso.

Hoje vamos focar especificamente no WhatsApp, que já conhecemos há algum tempo Ele constantemente recebe atualizações dos desenvolvedoresque visa corrigir bugs e introduzir novos recursos e funcionalidades que estavam ausentes até recentemente.

A virada no compartilhamento

Graças ao WhatsApp, sempre conseguimos Compartilhe fotos e vídeosOu com nossos amigos e familiares: uma das desvantagens mais importantes, porém, foi a qualidade do material transmitido, que o WhatsApp comprime, o que reduz muito a qualidade das fotos e vídeos em relação ao arquivo original.

Felizmente, esta tendência mudou desde a última atualização: a partir de agora, teremos A capacidade de enviar fotos e vídeos em resolução HD. Para isso, basta selecionar o material que pretendemos enviar e, em seguida, Marque a caixa de seleção “HD”. Está no canto superior direito da tela do WhatsApp. Obviamente, tenha cuidado caso você se encontre em movimento, porqueO envio de arquivos de alta resolução pode usar muitos dados. Neste momento só nos resta esperar por mais atualizações do WhatsApp, que temos certeza que não demorarão muito nas próximas semanas ou meses.